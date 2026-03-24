Mercato - PSG : Le «joueur parfait» annoncé à Paris la saison prochaine ?

Le prochain mercato estival s’annonce d’ores et déjà agité du côté du PSG, et certains joueurs de l’effectif actuel de Luis Enrique semblent d’ailleurs disposer d’une belle cote sur le marché des transferts. Néanmoins, un journaliste spécialisé sur le mercato affirme que le PSG disposera dans ses rangs de l’attaquant «idéal» la saison prochaine. Explications.
À quoi ressemblera l’effectif du PSG la saison prochaine ? Le directeur sportif parisien Luis Campos cherchera-t-il à faire venir de nouveaux renforts, et parviendra-t-il également à retenir les meilleurs éléments actuels du club francilien ? Certains joueurs du PSG semblent en effet disposer d’une très belle cote en vue du mercato estival, et c’est notamment le cas du numéro 7, que le PSG avait recruté pour 70M€ en janvier 2025 : Khvicha Kvaratskhelia (25 ans), sous contrat jusqu’en 2029.
Arsenal à fond sur Kvaratskhelia ?
Fabrizio Romano a évoqué l’intérêt d’une grande écurie de Premier League pour l’attaquant géorgien du PSG : « Kvaratskhelia a été lié à un transfert à Arsenal. Le PSG le considère comme un joueur absolument crucial. Le PSG ne veut pas le voir partir après seulement 14 mois au club. Il est intouchable. Donc le PSG ne veut initier aucunes négociations pour Kvaratskhelia. Arsenal, de son côté, veut signer un joueur offensif. Cela peut être un ou deux en fonction du budget et des opportunités », indique le journaliste sur sa chaine Youtube.
« Le joueur idéal pour n’importe quelle équipe »
Romano affirme tout de même que le PSG n’envisage aucunement de vendre Khvicha Kvaratskhelia cet été et le comptera donc toujours dans ses rangs la saison prochaine : « Mais ce que je peux vous dire sur Kvaratskhelia, c’est qu’ils apprécient son profil et qu’il serait le joueur parfait parce qu’il serait idéal pour n’importe quelle équipe. Mais pour Arsenal, il serait la pièce manquante. Mais le PSG est très clair et n’envisage pas un départ de Khvicha Kvaratskhelia cet été », précise-t-il. Voilà qui est clair pour Arsenal.