Mercato - PSG : Le «joueur parfait» annoncé à Paris la saison prochaine ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le prochain mercato estival s’annonce d’ores et déjà agité du côté du PSG, et certains joueurs de l’effectif actuel de Luis Enrique semblent d’ailleurs disposer d’une belle cote sur le marché des transferts. Néanmoins, un journaliste spécialisé sur le mercato affirme que le PSG disposera dans ses rangs de l’attaquant «idéal» la saison prochaine. Explications.

À quoi ressemblera l’effectif du PSG la saison prochaine ? Le directeur sportif parisien Luis Campos cherchera-t-il à faire venir de nouveaux renforts, et parviendra-t-il également à retenir les meilleurs éléments actuels du club francilien ? Certains joueurs du PSG semblent en effet disposer d’une très belle cote en vue du mercato estival, et c’est notamment le cas du numéro 7, que le PSG avait recruté pour 70M€ en janvier 2025 : Khvicha Kvaratskhelia (25 ans), sous contrat jusqu’en 2029.

Bradley Barcola blessé : Son remplaçant au PSG trouvé et c'est une surprise ? https://t.co/u2BBwdK0Iq — le10sport (@le10sport) March 23, 2026

Arsenal à fond sur Kvaratskhelia ? Fabrizio Romano a évoqué l’intérêt d’une grande écurie de Premier League pour l’attaquant géorgien du PSG : « Kvaratskhelia a été lié à un transfert à Arsenal. Le PSG le considère comme un joueur absolument crucial. Le PSG ne veut pas le voir partir après seulement 14 mois au club. Il est intouchable. Donc le PSG ne veut initier aucunes négociations pour Kvaratskhelia. Arsenal, de son côté, veut signer un joueur offensif. Cela peut être un ou deux en fonction du budget et des opportunités », indique le journaliste sur sa chaine Youtube.