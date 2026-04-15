Mercato - PSG : La confidence sur ce transfert historique à Paris

Toujours juste devenu la propriété de QSI, le PSG réalisait ce qui était à ce moment-là le transfert le plus cher de son histoire et même de celle de la Ligue 1 à l’été 2011. Un record qui a été battu depuis et le joueur en question est revenu sur son arrivée à Paris, expliquant ce qui était à l’époque l’objectif du club de la capitale en le recrutant.
Présent dans l’After Foot sur RMC au mois de novembre dernier, Leonardo était revenu sur son premier gros coup en tant que directeur sportif du PSG : Javier Pastore. Alors qu’il évoluait à Palerme, l’ancien international argentin (29 sélections) avait été recruté contre un montant estimé à 42M€ à l'été 2011. Du jamais vu à l’époque, aussi bien à Paris qu’en Ligue 1.
«Il a représenté le début de cette époque et c’est pour ça qu’il est resté dans le cœur de tout le monde»
« C’est le premier qui a choisi le PSG. Il avait 3-4 clubs qui le voulaient à ce moment », avait expliqué Leonardo. « Il était à Palerme, il était déjà en équipe nationale. Sur le mercato, tout le monde le voulait. Il est élégant, il a la qualité et Paris a un peu ça. On a trouvé en lui un peu ça et les premières années, il était incroyable. Il a représenté le début de cette époque et c’est pour ça qu’il est resté dans le cœur de tout le monde. »
«Je suis arrivé à Paris pour faire grandir ce club»
« Quand vous me dites ça, ça me donne des frissons (il rigole) », a confié Javier Pastore, quand on lui a rappelé dans un entretien accordé au Parisien que le PSG l’avait recruté avec l’ambition de devenir un des plus grands clubs d’Europe, ce qu’il est désormais. « Je suis arrivé à Paris pour faire grandir ce club. Quand j’ai signé, notre premier objectif avec Nasser (Al-Khelaïfi), c’était de jouer la Ligue des champions. L’idée était ensuite de vouloir gagner cette compétition. Tout le monde était convaincu en interne que le PSG ferait partie du top 3 mondial. Le club a énormément progressé dans tous les secteurs. On a vu toute cette évolution et, sincèrement, je savais que le club arriverait au niveau où il se situe. Le président a toujours travaillé pour atteindre cet objectif et je suis content que ce soit le cas aujourd’hui. »