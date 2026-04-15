Mercato - PSG : La confidence sur ce transfert historique à Paris

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Toujours juste devenu la propriété de QSI, le PSG réalisait ce qui était à ce moment-là le transfert le plus cher de son histoire et même de celle de la Ligue 1 à l’été 2011. Un record qui a été battu depuis et le joueur en question est revenu sur son arrivée à Paris, expliquant ce qui était à l’époque l’objectif du club de la capitale en le recrutant.

Présent dans l’After Foot sur RMC au mois de novembre dernier, Leonardo était revenu sur son premier gros coup en tant que directeur sportif du PSG : Javier Pastore. Alors qu’il évoluait à Palerme, l’ancien international argentin (29 sélections) avait été recruté contre un montant estimé à 42M€ à l'été 2011. Du jamais vu à l’époque, aussi bien à Paris qu’en Ligue 1.

Mercato - PSG : Trois transferts déjà annoncés par un journaliste ? https://t.co/2Ra6e0ZNm2 — le10sport (@le10sport) April 15, 2026

«Il a représenté le début de cette époque et c’est pour ça qu’il est resté dans le cœur de tout le monde» « C’est le premier qui a choisi le PSG. Il avait 3-4 clubs qui le voulaient à ce moment », avait expliqué Leonardo. « Il était à Palerme, il était déjà en équipe nationale. Sur le mercato, tout le monde le voulait. Il est élégant, il a la qualité et Paris a un peu ça. On a trouvé en lui un peu ça et les premières années, il était incroyable. Il a représenté le début de cette époque et c’est pour ça qu’il est resté dans le cœur de tout le monde. »