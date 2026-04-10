Mercato - PSG : Il vend déjà la mèche pour son départ cet été ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG fait déjà l'objet de certaines spéculations au sujet d'éventuels mouvements prévus pour l'été à venir, et cela ne concerne pas que les joueurs. Un dirigeant du club de la capitale est lui aussi annoncé partant pour un autre club de Ligue 1, et il a peut-être vendu la mèche quant à son futur départ du PSG en interview.

Lucas Chevalier, Lucas Beraldo, Randal Kolo Muani, Lucas Hernandez, Senny Mayulu, Ibrahim Mbaye... Certains joueurs du PSG sont annoncés avec insistance sur le départ en vue du prochain mercato estival. Mais d'autres salariés du club pourraient également concernés, et l'un d'entre eux fait notamment couler beaucoup d'encre depuis quelques jours. Il s'agit d'un ancien joueur de l'équipe de France, nommé à la direction sportive du centre de formation du PSG en 2023 après en avoir été le coordinateur sportif durant deux saisons : Yohan Cabaye.

Ce joueur du PSG est «frustré», la confidence devant les caméras ! https://t.co/kvIXgYNzf7 — le10sport (@le10sport) April 9, 2026

« J'ai des sollicitations... » Le dirigeant du PSG est pressenti pour prendre cet été la direction du Stade Brestois où il deviendrait le nouveau directeur sportif, et Cabaye a répondu pour la première fois à ces spéculations jeudi à l'occasion d'un point presse : « Des sollicitations, j'en ai, en France, à l'étranger, notamment en Angleterre. C'est le fruit du travail que j'ai pu réaliser et je le prends avec humilité. Le plus important est d'être concentré sur nos objectifs, la Youth League, être à l'écoute du staff et des joueurs, et la Coupe Gambardella. Mon cas personnel est secondaire et passera toujours après le club. Priorité à ce qu'il va se passer là », indique Yohan Cabaye, qui semble donc vendre la mèche quant à son futur départ du PSG en ne niant pas les informations parues dans la presse à son sujet.