Mercato - PSG : «Il n’y a aucune chance», le verdict est annoncé pour le transfert de Julian Alvarez !

Alors qu’il est également annoncé dans le viseur du PSG, Julian Alvarez a fait savoir qu’il souhaitait réaliser son rêve en rejoignant le FC Barcelone, mais pas sûr que l’Atlético de Madrid l’entende de la même oreille. Selon le journaliste Miguel Martín Talavera, voir les Colchoneros vendre l’international argentin aux Blaugrana est « impossible ».
Après la victoire de l’Argentine face à l’Autriche (2-0), Julian Alvarez a fait annonce assez claire à propos de son avenir. Deux ans après son arrivée en provenance de Manchester City, l’international argentin (53 sélections) souhaite partir et a déjà une destination en tête : le FC Barcelone.
« Le mieux pour tout le monde, c'est un transfert »
« Ce n'est pas le moment d'en parler, mais je ne peux pas non plus me cacher, j'essaie d'être une personne honnête. J'ai parlé avec les personnes de l'Atlético de Madrid et je pense que ce qui est le mieux pour tout le monde, c'est un transfert. Je veux réaliser mon rêve », a déclaré Julian Alvarez. D’après les informations de AS, l’Atlético de Madrid aurait l’intention de porter plainte contre le FC Barcelone pour avoir contacté son joueur illicitement et ne semble donc absolument pas enclin à le céder aux Blaugrana.
« Au vu du comportement du FC Barcelone, il sera impossible de le vendre au club blaugrana »
« Je ne dis pas qu’il ne quittera pas l’Atlético de Madrid, mais je peux affirmer qu’il n’y a aucune chance qu’il rejoigne le FC Barcelone. La première offre de 100 millions d’euros à payer en six versements était dérisoire, elle était totalement irréalisable… c’est impossible. Au vu du comportement du FC Barcelone, il sera impossible de le vendre au club blaugrana. C’est pourquoi ils envisagent de porter plainte auprès de la FIFA pour avoir pris contact avec un joueur sous contrat protégé. Avec Griezmann, cela a fonctionné car ils ont pu le prouver et ont obtenu du Barça qu’il ajoute quinze millions d’euros supplémentaires », a déclaré le journaliste Miguel Martín Talavera dans le podcast El Sanedrín de El Larguero.