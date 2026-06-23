Mercato - PSG : «Il n’y a aucune chance», le verdict est annoncé pour le transfert de Julian Alvarez !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il est également annoncé dans le viseur du PSG, Julian Alvarez a fait savoir qu’il souhaitait réaliser son rêve en rejoignant le FC Barcelone, mais pas sûr que l’Atlético de Madrid l’entende de la même oreille. Selon le journaliste Miguel Martín Talavera, voir les Colchoneros vendre l’international argentin aux Blaugrana est « impossible ».

Après la victoire de l’Argentine face à l’Autriche (2-0), Julian Alvarez a fait annonce assez claire à propos de son avenir. Deux ans après son arrivée en provenance de Manchester City, l’international argentin (53 sélections) souhaite partir et a déjà une destination en tête : le FC Barcelone.

« Le mieux pour tout le monde, c'est un transfert » « Ce n'est pas le moment d'en parler, mais je ne peux pas non plus me cacher, j'essaie d'être une personne honnête. J'ai parlé avec les personnes de l'Atlético de Madrid et je pense que ce qui est le mieux pour tout le monde, c'est un transfert. Je veux réaliser mon rêve », a déclaré Julian Alvarez. D’après les informations de AS, l’Atlético de Madrid aurait l’intention de porter plainte contre le FC Barcelone pour avoir contacté son joueur illicitement et ne semble donc absolument pas enclin à le céder aux Blaugrana.