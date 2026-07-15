Mercato - PSG : «Il n’a pas fini de cirer le banc», Lucas Digne est prévenu avant son transfert

Axel Cornic

Alors que tous les yeux étaient tournés vers a Coupe du monde 2026, le Paris Saint-Germain a bouclé un coup pour renforcer l’équipe de Luis Enrique, avec le retour de Lucas Digne. Mais pour le latéral gauche, titulaire lors de la défaite de la France face à l’Espagne en demi-finale (2-0), la vie parisienne ne s’annonce pas simple.

On pensait qu’ils pouvaient décrocher la troisième étoile, mais les Français se sont finalement arrêtés en demi-finale. Les hommes de Didier Deschamps n’ont jamais vraiment semblé pouvoir contrôler la rencontre face à l’Espagne, qui de son côté s’est parfaitement lancée avec un penalty concédé après une vingtaine de minutes de jeu.

« S’ils le veulent, c’est qu’il doit y avoir une bonne raison » Un penalty qui vient d’une erreur malheureuse de Lucas Digne, qui n’a pas vu arriver Lamine Yamal dans son dos. A l’image de toute l’équipe de France, il a été en difficulté et finalement remplacé par Théo Hernandez. Une prestation décevante, qui ne devrait toutefois pas remettre en question son futur transfert au PSG. « Luis Campos et Luis Enrique sont beaucoup plus compétents que nous pour juger ce qu’un joueur peut apporter au PSG. S’ils le veulent, c’est qu’il doit y avoir une bonne raison. Luis Enrique a eu Digne sous ses ordres au Barça, c’est un joueur avec un super état d’esprit qui va parfaitement se fondre dans le collectif » a expliqué Laurent Perrin, chef adjoint au service des sports du Parisien.