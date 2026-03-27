Mercato - PSG : «Il ira à Arsenal», le transfert d’un attaquant parisien annoncé ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En attendant de savoir de quoi sera fait le prochain mercato estival du PSG, les spéculations vont bon train au sujet d'un attaquant du club de la capitale, en négociations depuis plusieurs mois avec les dirigeants pour une prolongation de contrat. Et un ancien joueur affirme que cet attaquant parisien en question finira par rejoindre Arsenal où il sera la recrue idéale.

Y aura-t-il du mouvement en attaque l'été prochain au PSG ? Le club de la capitale perdra-t-il l'un de ses éléments offensifs, alors que certains négocient une prolongation depuis maintenant un bon moment avec la direction sans qu'un accord n'ait été officialisé ? C'est notamment le cas pour Ousmane Dembélé, le Ballon d'Or 2025, mais également d'un autre attaquant talentueux qui porte les couleurs du PSG depuis 2023 : Bradley Barcola (23 ans).

Mercato - PSG : Une «somme importante» déjà annoncée pour le prochain transfert ? https://t.co/rMU2x47jls — le10sport (@le10sport) March 26, 2026

Barcola «parfait» pour Arsenal ? Comme l'a récemment expliqué Patrice Evra dans une interview pour Stake, Bradley Barcola pourrait finir par quitter le PSG pour rallier Arsenal où il serait le nouveau renfort idéal : « Bradley Barcola est le joueur type pour Arsenal. Barcola est un joueur extraordinaire, mais quand on joue pour une grande équipe comme le PSG, il faut être performant à chaque match. Je pense que les fans sont frustrés parce qu'ils voient son potentiel, son immense talent, mais il gâche tellement d'occasions. Ce genre de joueurs ira à Arsenal et on ne s'attendra pas à ce qu'il marque à chaque match, on voudra le voir jouer un beau football, ce qui correspond à la mentalité du club. Pour l'instant, ils ne jouent pas le meilleur football, mais ils gagnent. Un joueur comme Barcola serait parfait pour Arsenal », estime l'ancien latéral gauche de l'équipe de France.