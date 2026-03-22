Mercato - PSG : Il confirme pour ce crack, et c'est 50M€ !

Alexis Brunet

Lors du mercato estival, le PSG risque de se montrer actif. Le club de la capitale aurait déjà identifié certains secteurs à renforcer, dont la défense centrale en priorité. Luis Campos a même déjà un joueur dans son viseur et un transfert de l’ordre de 50M€ pourrait voir le jour. Le directeur sportif de l’équipe du défenseur en question a d’ailleurs confirmé l’intérêt parisien.

L’été dernier, malgré une saison à rallonge, le PSG n’avait pas opéré beaucoup de modifications à son effectif. Le club de la capitale n’avait fait venir qu’un seul joueur de champ en la personne d’Illia Zabarnyi, ainsi que deux gardiens de buts : Lucas Chevalier et Renato Marin. Un recrutement qui ne s’est pas avéré très concluant et cet été Luis Campos est donc déterminé à l’idée de se rattraper.

🕵️‍♂️ Le PSG s’intéresse à Karim Coulibaly (Werder Brême, DC) !



📈 Il figurerait en bonne place sur la liste des souhaits de Luis Enrique pour la saison prochaine.



👨‍🏫 Des recruteurs du PSG se seraient déjà rendus à plusieurs reprises pour observer l'international allemand U21 ans.… pic.twitter.com/cXljmxLhn9 — ParisSG INFOS (@Paris_sginfos) March 20, 2026

Le PSG a une piste en Allemagne Avec Marquinhos qui prend de l’âge et Illia Zabarnyi qui est encore loin de s’être imposé, le PSG aurait comme plan de recruter un défenseur central lors du mercato hivernal. Selon les informations du média Deich Stube, qui est spécialisé dans l’actualité du Werder Brême, la direction parisienne pisterait le défenseur de la formation allemande : Karim Coulibaly. Ce dernier est âgé de seulement 18 ans et il fait déjà partie des éléments les plus prometteurs à son poste en Bundesliga. Il pourrait partir dès cet été et un transfert pourrait se boucler contre un chèque de 50M€.