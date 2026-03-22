Mercato - PSG : Il confirme pour ce crack, et c'est 50M€ !

Lors du mercato estival, le PSG risque de se montrer actif. Le club de la capitale aurait déjà identifié certains secteurs à renforcer, dont la défense centrale en priorité. Luis Campos a même déjà un joueur dans son viseur et un transfert de l’ordre de 50M€ pourrait voir le jour. Le directeur sportif de l’équipe du défenseur en question a d’ailleurs confirmé l’intérêt parisien.
L’été dernier, malgré une saison à rallonge, le PSG n’avait pas opéré beaucoup de modifications à son effectif. Le club de la capitale n’avait fait venir qu’un seul joueur de champ en la personne d’Illia Zabarnyi, ainsi que deux gardiens de buts : Lucas Chevalier et Renato Marin. Un recrutement qui ne s’est pas avéré très concluant et cet été Luis Campos est donc déterminé à l’idée de se rattraper.
Le PSG a une piste en Allemagne
Avec Marquinhos qui prend de l’âge et Illia Zabarnyi qui est encore loin de s’être imposé, le PSG aurait comme plan de recruter un défenseur central lors du mercato hivernal. Selon les informations du média Deich Stube, qui est spécialisé dans l’actualité du Werder Brême, la direction parisienne pisterait le défenseur de la formation allemande : Karim Coulibaly. Ce dernier est âgé de seulement 18 ans et il fait déjà partie des éléments les plus prometteurs à son poste en Bundesliga. Il pourrait partir dès cet été et un transfert pourrait se boucler contre un chèque de 50M€.
« Cet intérêt n'est pas une surprise ! »
Une information qui a été confirmée dernièrement par Clemens Fritz, le directeur sportif du Werder Brême. « Cet intérêt n'est pas une surprise ! On parle d'un défenseur central gaucher de 18 ans, titulaire indiscutable en Bundesliga. Il suscite de l'intérêt. Il est très lucide. Très concentré et déterminé, et c'est exactement ce dont nous avons besoin en ce moment », a-t-il déclaré à la chaîne Sport 1. Reste à voir si le PSG arrivera à déjouer la concurrence et à lui mettre la main dessus.