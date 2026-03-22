Mercato - PSG : «Il n’y a rien», le coup de froid d’un célèbre journaliste pour un transfert ?

Pierrick Levallet

Le PSG aurait prévu un été plus mouvementé sur le mercato. Le club de la capitale entendrait offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique pour la saison prochaine. Un nom a alors été évoqué avec insistance ces dernières semaines. Mais un célèbre journaliste a jeté un gros coup de froid sur le dossier.

Après avoir été plutôt discret sur le mercato ces derniers mois, le PSG aurait prévu un été 2026 mouvementé. Le club de la capitale compterait offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique, le coach espagnol s’étant visiblement rendu compte des limites de son effectif surtout en cas de blessure. Et dans cette optique, un nom en particulier a été évoqué avec insistance récemment.

«Je n'ai jamais vu ça...» : Plus fort que Messi, le PSG s'en est débarassé... https://t.co/1DFEbe0ExP — le10sport (@le10sport) March 22, 2026

Enzo Fernandez au PSG la saison prochaine ? En effet, Enzo Fernandez a souvent été annoncé dans le viseur du PSG sur le mercato. Sous contrat jusqu’en juin 2032 à Chelsea, l’international argentin intéresserait les dirigeants parisiens. Le transfert s’annoncerait toutefois onéreux au vu de la longueur du bail du milieu de terrain de 25 ans chez les Blues. Par ailleurs, Fabrizio Romano a jeté un coup de froid sur ce dossier.