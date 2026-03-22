Mercato - PSG : Il annonce déjà plusieurs transferts, «c’est sûr qu’il y aura des mouvements»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Comme à son habitude lors de chaque période de mercato, le PSG pourrait être assez actif l'été prochain. Et un célèbre journaliste spécialisé sur le marché des transferts annonce d'ores et déjà du mouvement au sein du club de la capitale avec notamment l'épineuse question des gardiens que la direction du PSG va devoir gérer.

Le prochain mercato estival promet d'ores et déjà d'être plutôt agité au sein du PSG, que ce soit dans le sens des arrivées mais également celui des départs. Luis Campos, le directeur sportif du club de la capitale, aura quelques dossiers assez délicats à gérer au cours de cette période, comme notamment l'avenir de Lucas Chevalier (24 ans), gardien pour lequel le PSG avait investi 40M€ l'été dernier et qui se retrouve numéro deux derrière Matvey Safonov.

Il ne veut pas d’un accord avec le PSG et l’annonce cash ! https://t.co/x8XmVSsasR — le10sport (@le10sport) March 21, 2026

« Le PSG garde un œil sur le marché des gardiens » Selon les révélations de Fabrizio Romano sur sa chaine Youtube, le PSG pourrait bien préparer du mouvement au poste de gardien lors du prochain mercato : « Il va encore falloir surveiller ce qu'il va se passer avec les gardiens de but du PSG. Dans la presse française on parler d'un possible transfert de Chevalier, mais on m'a dit que pour le moment, rien n'est décidé, mais le PSG garde un œil sur le marché des gardiens. Cela ne veut pas dire que le PSG recrutera un nouveau gardien cet été, mais il faut suivre cette situation. En tout cas, la porte est ouverte pour de nouveaux mouvements à ce poste cet été », confie le journaliste spécialisé sur le mercato au sujet du PSG.