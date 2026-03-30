Mercato - PSG : Fabrizio Romano confirme le transfert d'un attaquant !

Le mercato estival du PSG s'annonce très animé, du moins plus que les mois précédents. Le transfert d'un attaquant semble d'ailleurs en excellente voie. Une information confirmée par le journaliste Fabrizio Romano qui assure que cela devrait aboutir.
Ce sera l'un des dossiers chauds à suivre du côté du PSG durant le mercato estival. Randal Kolo Muani ne sera effectivement pas retenu par Tottenham où il est prêté cette saison, mais Luis Enrique non plus ne le conservera pas. Un départ est donc inévitable et la journaliste Fabrizio Romano confirme qu'il se dirige vers la Juventus.
Romano confirme pour Kolo Muani
« Je vous confirme ce que je vous disais concernant Randal Kolo Muani. Du côté de Randal Kolo Muani, le joueur continue de pencher fortement pour la Juventus. Kolo Muani reçoit également d’autres propositions. Concernant Kolo Muani, par exemple, plusieurs clubs sont intéressés, non seulement en Europe, mais aussi des clubs prêts à débourser des sommes importantes pour le faire partir hors d’Europe. Je m'arrêterai là pour l'instant, mais d'un point de vue purement financier, je tiens à souligner ce que j'ai pu constater, à savoir que Kolo Muani est également courtisé à l'étranger avec des salaires très élevés, mais Randal Kolo Muani souhaite attendre la Juventus. Randal Kolo Muani, après un été compliqué en 2025 où l'opération a finalement échoué, la Juve a pris Openda – nous nous souvenons tous de ce qui s'est passé dans ce cas-là. Kolo Muani a apprécié que la Juve revienne vers lui en janvier, qu'elle le courtise à nouveau », confie-t-il sur sa chaîne YouTube avant de poursuivre.
«Je vous confirme ce que je vous disais concernant Randal Kolo Muani»
« Quand je dis la Juve, je parle de la direction, je parle des joueurs, car les anciens coéquipiers de Kolo Muani se sont manifestés pour essayer de le courtiser. Et Kolo Muani, en janvier, je vous le répète, s'était montré tout à fait ouvert à la Juve dans les derniers jours de janvier, puis c'est Tottenham qui l'a arrêté. Tottenham a ensuite changé d'entraîneur et tout le monde autour de Tottenham est en train de changer. Nous verrons donc maintenant si c'est la Juventus qui voudra recruter Kolo Muani, car il est clair que la Juve devra faire ses propres évaluations, choisir quoi faire pour l'attaque, nous connaissons le dossier de la prolongation de Vlahovic, mais la balle est dans le camp de la Juve car Kolo Muani va retourner au Paris Saint-Germain, car Kolo Muani ne fait pas partie des plans du Paris Saint-Germain, car Kolo Muani a envie de la Juventus et nous verrons alors si la Juve voudra aller de l’avant sur ce dossier ou si elle choisira d’autres attaquants. Kolo Muani, pour l’instant, il faut le dire, attend et espère », ajoute Fabrizio Romano.