Mercato - PSG : Fabrizio Romano confirme le transfert d'un attaquant !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le mercato estival du PSG s'annonce très animé, du moins plus que les mois précédents. Le transfert d'un attaquant semble d'ailleurs en excellente voie. Une information confirmée par le journaliste Fabrizio Romano qui assure que cela devrait aboutir.

Ce sera l'un des dossiers chauds à suivre du côté du PSG durant le mercato estival. Randal Kolo Muani ne sera effectivement pas retenu par Tottenham où il est prêté cette saison, mais Luis Enrique non plus ne le conservera pas. Un départ est donc inévitable et la journaliste Fabrizio Romano confirme qu'il se dirige vers la Juventus.

ℹ️ La Juve s’intéresse à Kolo Muani, mais également à Gonçalo Ramos !



🕵️‍♂️ Le favori des dirigeants italiens reste Kolo Muani, mais son puissant agent, Jorge Mendes, est toujours en bons termes avec la Juventus et pourrait le proposer aux Bianconeri à la fin de la saison.



👨‍🏫 Le… pic.twitter.com/xh0sxKFyZK — ParisSG INFOS (@Paris_sginfos) March 13, 2026

Romano confirme pour Kolo Muani « Je vous confirme ce que je vous disais concernant Randal Kolo Muani. Du côté de Randal Kolo Muani, le joueur continue de pencher fortement pour la Juventus. Kolo Muani reçoit également d’autres propositions. Concernant Kolo Muani, par exemple, plusieurs clubs sont intéressés, non seulement en Europe, mais aussi des clubs prêts à débourser des sommes importantes pour le faire partir hors d’Europe. Je m'arrêterai là pour l'instant, mais d'un point de vue purement financier, je tiens à souligner ce que j'ai pu constater, à savoir que Kolo Muani est également courtisé à l'étranger avec des salaires très élevés, mais Randal Kolo Muani souhaite attendre la Juventus. Randal Kolo Muani, après un été compliqué en 2025 où l'opération a finalement échoué, la Juve a pris Openda – nous nous souvenons tous de ce qui s'est passé dans ce cas-là. Kolo Muani a apprécié que la Juve revienne vers lui en janvier, qu'elle le courtise à nouveau », confie-t-il sur sa chaîne YouTube avant de poursuivre.