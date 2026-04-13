Mercato - PSG : Fabrizio Romano annonce l’entraîneur pour les prochaines années !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Les informations mercato fusent au sujet du PSG, qui pourrait se montrer assez actif cet été, autant dans le sens des arrivées que celui des départs. Et Fabrizio Romano, célèbre journaliste généralement bien informé sur l'actualité mercato, n'affiche aucun doute quant à l'identité de l'entraîneur qui dirigera le PSG pour les années à venir...

Vainqueur de la toute première Ligue des Champions de son histoire la saison passée, le PSG a donc enfin atteint l'objectif suprême qu'il visait depuis le rachat du club par le Qatar, en 2011. Un succès historique qu'il doit évidemment à ses joueurs, mais également à Luis Enrique qui a su mener le PSG à la victoire finale avec des choix tactiques forts. D'ailleurs, selon les dernières tendances données par RMC Sport, la prolongation de contrat du coach espagnol jusqu'en 2030 serait en très bonne voie, et Luis Enrique aurait doit à une belle revalorisation salariale avec le PSG. Une information confirmée par le journaliste Fabrizio Romano sur sa chaine Youtube.

Une star du PSG risque la prison : L’interview qui agace Bertrand Latour https://t.co/JqWHG3dKju — le10sport (@le10sport) April 12, 2026

« Le PSG optimiste sur sa prolongation » « Il est l'un des meilleurs entraîneurs du monde, si ce n'est le meilleur. Il fait un travail incroyable au PSG [...] Luis Enrique reste une part cruciale du projet. Ce que je peux dire, c'est que le PSG reste optimiste sur sa prolongation. Rien n'a encore été signé, mais le PSG reste optimiste comme depuis toujours sur ce dossier », assure le journaliste spécialisé sur le mercato, indiquant donc clairement que Luis Enrique restera l'entraîneur du PSG pour les années à venir et continuera donc son projet qui avait démarré au moment de sa nomination, à l'été 2023.