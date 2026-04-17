Mercato - PSG - Départ de Marquinhos : Un journaliste annonce la fin du feuilleton ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'avenir de Marquinhos au PSG a fait couler beaucoup d'encre ces derniers mois, puisque certains estimaient que le recrutement d'Illya Zabarnyi lors du précédent mercato estival allait provoquer le départ du défenseur brésilien. Mais selon le journaliste de L'Equipe Vincent Duluc, Marquinhos reste indispensable au PSG et devrait rester la saison prochaine.

À quoi faut-il s'attendre pour l'avenir de Marquinhos au sein du PSG ? Le défenseur central brésilien de 31 ans, sous contrat jusqu'en 2028 au Parc des Princes, reste indiscutable en charnière avec Willian Pacho. Les dirigeants parisiens avaient pourtant tenté d'anticiper sa succession en recrutant l'Ukrainien Illia Zabarnyi l'été dernier pour plus de 60M€, mais ce dernier ne donne toujours pas satisfaction contrairement à Marquinhos. Et cette tendance met donc déjà fin au feuilleton selon Vincent Duluc, qui voit le capitaine du PSG continuer l'aventure l'an prochain.

Mercato : Le PSG et le Real Madrid se disputent un ancien joueur de Ligue 1 https://t.co/f1x7oCdKJ2 — le10sport (@le10sport) April 16, 2026

« Marquinhos reste un capitaine indispensable » « Le match de Marquinhos contre Liverpool ? Je n'en pense que du bien, comme presque tout le monde. La question de son maintien dans l'équipe de départ se pose depuis longtemps, mais beaucoup moins en ce moment, on dirait. Il est difficile de savoir si Zabarnyi a été recruté pour tout de suite ou pour plus tard, mais là, tout de suite, Marquinhos reste un capitaine indispensable dans les grands matches », a expliqué Duluc dans un chat avec les internautes de L'EQUIPE, et le journaliste estime donc que le PSG a tout intérêt à continuer avec Marquinhos en tant que titulaire.