Mercato - PSG : De nouvelles recrues sont déjà promises pour cet été !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Comme à son habitude à chaque période de mercato, le PSG devrait se monter actif cet été et attirer de nouvelles recrues afin de garnir son effectif. Un journaliste du Parisien confirme d'ailleurs déjà cette tendance pour l'été du PSG et promet du renfort.

À quoi faut-il s'attendre pour le mercato estival 2026 au PSG, qui promet d'être agité de toute part ? Depuis le rachat du club par le Qatar en 2011, les moyens financiers mis à disposition pour le recrutement permettent de vivre des périodes de mercato particulièrement palpitantes, et cela devrait une nouvelle fois être le cas cet été. Dans un chat avec les internautes du Parisien, le journaliste Laurent Perrin a évoqué le recrutement à venir au PSG et promet de nouvelles recrues qui débarqueront cet été au Parc des Princes pour renforcer l'effectif de Luis Enrique.

Blessure d'Hugo Ekitike : Le PSG réagit sur les réseaux sociaux ! https://t.co/rEvtjsxRDw — le10sport (@le10sport) April 16, 2026

« Oui, le PSG va se renforcer cet été » « Oui, le PSG va se renforcer cet été, il devrait y avoir du mouvement même si la base restera la même. Il faut saluer ici la position de Luis Enrique et Luis Campos qui ont limité le recrutement l'été dernier parce qu'aucun joueur ne correspondait à leurs attentes et qu'ils étaient persuadés que Zaïre-Emery serait une excellente doublure d'Achraf Hakimi au poste de latéral droit. Beaucoup ont douté, moi le premier, et ils avaient entièrement raison », affirme le journaliste du Parisien sur le mercato estival à venir au PSG.