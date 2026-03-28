Mercato - PSG : Cette star voulait quittait Paris, «pas de bonnes relations avec le coach»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG a parfois été obligé de gérer des joueurs à fort caractère, ce qui a pu amener à des situations de rupture inévitables. Ce fut notamment le cas en 2001, lorsque l’une des grandes stars de l’effectif parisien avait réclamé son départ en raison d’une mauvaise relation avec l’entraîneur de l’époque. Retour sur ce transfert.

Pas toujours facile de gérer des stars lorsque l’on entraîne le PSG et ce n’est certainement pas Luis Fernandez qui vous dira le contraire. Coach du club de la capitale à deux reprises dans sa carrière (1994-1996, puis 2000-2003), il a notamment dirigé Ronaldinho et Nicolas Anelka avec qui les relations n’ont pas toujours été fluides. Et l’ancien buteur français, qui avait décidé de quitter le PSG pour un prêt à Liverpool en décembre 2001, avait publiquement confirmé ses mauvaises relations avec Fernandez dans le Liverpool Echo en juillet 2020.

Mercato - PSG : Convaincue par un transfert, une star va signer à Paris ? https://t.co/PPAygkvz7J — le10sport (@le10sport) March 27, 2026

« J’ai immédiatement dit oui » « A cette époque je jouais au PSG mais je n’avais pas de bonnes relations avec le coach. Quand Gérard Houllier a appelé mon agent en disant qu’il me voulait à Liverpool, j’ai immédiatement dit oui. Liverpool était l’un des meilleurs clubs au monde et je souhaitais retourner en Angleterre où le football et le mode de vie me conviennent plus », a confié Nicolas Anelka, qui avait été définitivement vendu par le PSG à Manchester City en 2002, après son retour de prêt de Liverpool.