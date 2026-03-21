Mercato - PSG : «C'est le joueur qui m'a le plus choqué», le transfert qui va laisser des regrets à Paris ?

Alexis Brunet

Depuis de nombreuses années, le PSG a vu passer de nombreux joueurs très talentueux. On peut par exemple citer Zlatan Ibrahimovic, Neymar ou bien Lionel Messi, mais il en existe d’autres. Certains n’ont d’ailleurs pas été conservés par le club de la capitale, alors que pourtant ils font partie des tous meilleurs.

Durant le dernier mercato estival, le PSG a fait de la place dans son effectif. Le club de la capitale s’est débarrassé de nombreux joueurs sur lesquels ne comptait pas Luis Enrique et pour qui l’avenir était donc bouché à Paris. Le champion de France a laissé partir certains éléments très talentueux et cela pourrait lui donner des regrets.

Luis Campos salue Marco Asensio qui quitte la pelouse du Parc dans l’indifférence sans un regard pour Luis Enrique et le staff parisien. #PSGAVFC pic.twitter.com/eL7pwPaL8H — Marc Mechenoua (@LeMechenoua) April 9, 2025

« C’est l’un des joueurs qui m’a le plus choqué » Lors de la seconde partie de saison dernière, le PSG avait décidé de prêter Marco Asensio à Aston Villa, car l’Espagnol squattait alors le banc. De retour à Paris l’été dernier, l’attaquant ne s’y est pas attardé, puisqu’il a finalement rejoint Fenerbahçe sous la forme d’un transfert définitif. Le club de la capitale a sans doute fait une erreur à en croire Amadou Onana. « Il y a un mec dont je n’ai pas parlé, mais c’est l’un des joueurs qui m’a le plus choqué : Asensio. Techniquement, Astaghfirullah… C'est trop fort, il a un pied gauche, quand je l’ai vu à l’entraînement, je me suis dit : "Ah ouais, ce mec-là, il doit jouer au haut niveau" ». En une semaine, j’ai compris pourquoi le Real, j’ai compris pourquoi le Paris Saint-Germain, il pue le football », a révélé dans une vidéo de Just Riadh le milieu de terrain qui a évolué avec Asensio chez les Villans la saison dernière.