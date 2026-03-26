Mercato - PSG : Ce champion du Monde qui avait été éjecté, «je dérangeais…»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG a vu passer dans ses rangs de joueurs de renom, même avant que le club de la capitale ne soit racheté par le Qatar. D'ailleurs, un membre de l'équipe de France sacrée championne du Monde en 1998 évoluait sous les couleurs parisiennes, mais il a finalement été poussé au départ deux ans plus tard et s'est lâché sur départ du PSG.

Passé une première fois par le PSG entre 1992 et 1997, un célèbre joueur français avait décidé de faire son retour au Parc des Princes en juillet 1998, juste après avoir remporté la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Mais malheureusement pour ce gardien de but expérimenté, cette seconde aventure parisienne se soldera par un départ forcé en 2000 puisque les dirigeants du PSG ne comptaient plus sur lui. Certains l'auront reconnu, il s'agit bien sûr de Bernard Lama.

Le PSG «a peur» d'un club : Un journaliste balance le nom à la télévision ! https://t.co/Lzq5cppYgY — le10sport (@le10sport) March 25, 2026

« J'ai sacrifié de grosses offres pour re-signer au PSG » Interrogé par Virage en 2019, l'ancien gardien emblématique du PSG se livrait sur son retour au Parc des Princes : « Le fait d’être parti entre temps à West Ham et de revenir, c’était déjà une façon de finir proprement mon histoire avec le PSG. J’étais parti dans de mauvais termes la première fois. Là je revenais dans de meilleures conditions. Et pourtant j’ai sacrifié de grosses offres de l’étranger pour re-signer à Paris. Mais c’était le bon choix », indique l'ancien gardien de l'équipe de France, qui regrette néanmoins que le PSG ait ensuite décidé de l'éjecter.