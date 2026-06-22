Mercato - PSG : Ça discute en Premier League pour le transfert d’un phénomène !

Pierrick Levallet

Le PSG a visiblement prévu de se montrer actif sur le mercato cet été. Le club de la capitale entendrait renforcer ses rangs, et aurait ainsi activé plusieurs pistes. Des noms comme ceux de Mateus Fernandes ont été évoqués récemment. Mais d’autres équipes de Premier League commenceraient à discuter pour le transfert du milieu de terrain de West Ham.

Sacré vainqueur de la Ligue des champions pour la seconde fois consécutive, le PSG se consacre désormais à son recrutement estival. Le club de la capitale souhaite régénérer l’effectif de Luis Enrique et a ainsi activé plusieurs pistes sur le marché des transferts. Le nom de Mateus Fernandes a notamment été évoqué ces dernières semaines. Mais les dirigeants parisiens auraient de la concurrence pour le milieu de terrain de West Ham. D’autres équipes de Premier League auraient en effet entamé des discussions pour le transfert de l’international lusitanien.

Manchester United et Tottenham discutent pour Mateus Fernandes « Tottenham discute avec l’agent de Mateus Fernandes, et ils poussent pour trouver un accord avec le joueur. Mais il n’y a rien de garanti pour le moment. Il y aura également plus de discussions avec Manchester United, qui travaille dur pour son transfert. Manchester United travaille du côté du club, West Ham, et aussi du côté du joueur. Le nom de Mateus Fernandes continue aussi d’être évoqué pour José Mourinho parmi les options au cas où ils auraient besoin d’un renfort supplémentaire au Real Madrid » a ainsi confié Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.