Mercato - PSG : Barcola connaît enfin son club pour la saison prochaine !

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une fois que la Coupe du monde 2026 sera arrivée à son terme, il se pourrait que le PSG accueille Maghnes Akliouche et Lucas Digne, deux internationaux français disputant le Mondial avec les Bleus. Pour ce qui est des départs, celui de Bradley Barcola ne devrait pas voir le jour si l'on se fie aux informations du Independent.

Bradley Barcola a bouclé sa troisième saison au Paris Saint-Germain et a pris part aux deux campagnes européennes victorieuses. Les deux seules dans l'histoire du PSG en Ligue des champions, les Parisiens ayant remporté la C2 en 1996. Du haut de ses 23 ans, l'international français pourrait être amené à rebondir ailleurs dans les semaines à venir avec Arsenal et Liverpool étant sur les rangs comme le10sport.com vous le dévoilait en mai dernier ainsi qu'en décembre 2025.

«Arsenal, ce serait le club parfait pour Bradley Barcola»

En conférence de presse de l'autre côté de l'Atlantique en cette période de Coupe du monde 2026 avec l'équipe de France, Bradley Barcola laissait dernièrement planer le doute sur son avenir. « Mon avenir au PSG ? Pour l’instant, je suis concentré sur la Coupe du monde. Ce qui va se passer après, je ne sais pas ». Le journaliste Karim Bennani a pris la parole sur la Chaîne L'Equipe afin de communiquer sa pensée sur le cas Barcola. A ses yeux, l'option Arsenal est évidente pour le développement de l'international français.

« Pour moi, Arsenal, ce serait le club parfait pour Bradley Barcola. Il faut qu'il devienne enfin le numéro 1 devant. C'est un joueur fabuleux, il manque de lucidité devant, mais le jour où ça va rentrer. C'est vraiment un joueur en devenir qui n'est pas arrivé à maturité. Il a une énorme marge de progression. Il doit devenir numéro 1 en attaque dans un gros club étranger. Honnêtement, il a déjà fait son temps, j'ai envie de dire, à Paris. Allez c'est parti, allons à Arsenal. Faisons par exemple le même parcours qu'un Thierry Henry à l'époque. Il a le même style de jeu ».