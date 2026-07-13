Mercato : L'OM n'en a pas terminé avec Medhi Benatia !

Bien qu’il ait officiellement quitté le club il y a presque deux mois maintenant, Medhi Benatia continue d’œuvrer en coulisses à l’OM. A la demande du propriétaire, Frank McCourt, et afin d’assurer la transition avec Grégory Lorenzi, l’ancien international marocain a mis son réseau à disposition, alors qu’il n’est plus sous contrat.
Le 16 mai dernier, l’OM annonçait dans un communiqué le départ de Medhi Benatia, qui n’est pourtant pas parti. En effet, bien que Grégory Lorenzi l’ait remplacé en tant que directeur sportif et qu’il ne soit plus sous contrat, il travaille encore pour le club en coulisses. Comme indiqué par L’Équipe, à ceux que cela interroge, Medhi Benatia répond que c’est « à la demande de Frank ».
« Medhi met son réseau à disposition du club à titre gracieux »
Satisfait des ventes effectuées au mois de janvier, Frank McCourt a donc demandé à Medhi Benatia de faire des heures supplémentaires, eux qui conservent encore de bonnes relations. A l’OM, on écarte l’hypothèse de mandats de vente accordés au Franco-Marocain, ce qui serait une pratique illégale du métier d’agent. « Medhi met son réseau à disposition du club à titre gracieux », explique-t-on au sein du club, afin d’assurer « tout simplement la transition avec Grégory Lorenzi. » C’est surtout pour générer des offres et boucler des ventes que le club compte encore sur lui.
Benatia a obtenu une offre d’Arabie Saoudite pour Hojbjerg
En ce sens, Medhi Benatia travaille notamment sur les dossiers Mason Greenwood (24 ans), Leonardo Balerdi (27 ans), Amine Gouiri (26 ans) et Pierre-Emile Hojbjerg (30 ans). En ce qui concerne ce dernier, L’Équipe indique qu’une proposition venant d’Arabie Saoudite a d’ailleurs récemment été formulée. L’ancien directeur du football de l’OM utilise donc son réseau en Italie, en Turquie ou bien dans le Golfe afin que le club puisse atteindre ses objectifs de vente, mais essaye également de faire en sorte que ses proches collaborateurs conservent leur poste. Auprès de la nouvelle direction, Medhi Benatia a mis en avant l’extrême professionnalisme de Bob Tahri, visé par une enquête interne pour harcèlement moral, la combativité d’Ali Zarrak, responsable du départ de Jean-Pierre Papin, et défend également Bel-Abbès Bouaissi, responsable de la communication.