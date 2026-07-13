Mercato : L'OM n'en a pas terminé avec Medhi Benatia !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Bien qu’il ait officiellement quitté le club il y a presque deux mois maintenant, Medhi Benatia continue d’œuvrer en coulisses à l’OM. A la demande du propriétaire, Frank McCourt, et afin d’assurer la transition avec Grégory Lorenzi, l’ancien international marocain a mis son réseau à disposition, alors qu’il n’est plus sous contrat.

Le 16 mai dernier, l’OM annonçait dans un communiqué le départ de Medhi Benatia, qui n’est pourtant pas parti. En effet, bien que Grégory Lorenzi l’ait remplacé en tant que directeur sportif et qu’il ne soit plus sous contrat, il travaille encore pour le club en coulisses. Comme indiqué par L’Équipe, à ceux que cela interroge, Medhi Benatia répond que c’est « à la demande de Frank ».

« Medhi met son réseau à disposition du club à titre gracieux » Satisfait des ventes effectuées au mois de janvier, Frank McCourt a donc demandé à Medhi Benatia de faire des heures supplémentaires, eux qui conservent encore de bonnes relations. A l’OM, on écarte l’hypothèse de mandats de vente accordés au Franco-Marocain, ce qui serait une pratique illégale du métier d’agent. « Medhi met son réseau à disposition du club à titre gracieux », explique-t-on au sein du club, afin d’assurer « tout simplement la transition avec Grégory Lorenzi. » C’est surtout pour générer des offres et boucler des ventes que le club compte encore sur lui.