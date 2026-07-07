Annonce surprise à Marseille : Medhi Benatia n’a pas quitté l’OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien qu’officiellement il ne soit plus directeur sportif de l’OM, remplacé par Grégory Lorenzi, Medhi Benatia n’a pas totalement arrêté de travailler avec le club phocéen. L’ancien joueur de la Juventus continue d’aider l’OM sur le mercato comme le confirme Stéphane Richard en personne.

En fin de saison dernière, l'OM a clairement tourné la page avec son ancienne direction puisque Stéphane Richard a remplacé Pablo Longoria tandis que Grégory Lorenzi est arrivé pour occuper le poste de directeur sportif. Ce dernier remplace donc Medhi Benatia qui n'est officiellement plus sous contrat avec l'OM. Mais ces derniers jours, plusieurs informations ont circulé selon lesquelles le Marocain continue de travailler pour le club phocéen en coulisses, en aidant notamment sur les ventes comme l'a expliqué une source au sein du club phocéen à La Provence : « Il n'a plus aucun lien contractuel avec l'OM et il intervient dans une logique de passation de pouvoir avec Grégory Lorenzi sur certains dossiers à la vente par sens des responsabilités et amour de son club ». Et même Stéphane Richard a confirmé cette information.

Richard confirme pour Benatia « Il est là, à Marseille, il y a des contacts. A partir du moment où les choses sont claires, que ce n'est plus lui qui décide, je prends avec plaisir tout ce qu'il peut nous apporter. Je n'ai aucun préjugé de principe avec lui, bien au contraire. Il est apprécié par Frank et son entourage, il a sa personnalité, personne ne peut lui enlever le fait qu'il est passionné par ce qu'il fait. C'est un garçon qui ne laisse pas indifférent et a de la valeur. Les circonstances ont fait qu'il est parti, il n'a aucun lieu avec le club, aucun contrat, mais il y est très attaché. J'apprécie ça chez lui, il n'est pas parti du jour au lendemain », confie le nouveau président de l’OM dans les colonnes de La Provence.