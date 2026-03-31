Mercato - OM : Une star était proche de signer après le PSG, «ça aurait pu se faire»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En dépit de la rivalité historique qui s'est installée entre le PSG et l'OM, nombreux sont les joueurs à avoir porté le maillot des deux clubs durant leur carrière. Et cela a bien failli être le cas de cette ancienne star du football français qui avait été contactée par l'OM peu de temps après avoir terminé sa formation dans les rangs du PSG.

Florian Maurice, Georges Weah, Peter Luccin, Stéphane Dalmat, Jérôme Leroy, Fabrice Fiorèse, Frédéric Déhu, Lorik Cana, Lassana Diarra, Adrien Rabiot... Nombreux sont les exemples de joueurs ayant porté le maillot du PSG ainsi que de l'OM au cours de leur carrière. Une ancienne star de l'équipe de France aurait également pu être concernée par cette trajectoire, puisqu'un an seulement après son départ du PSG qui était son club formateur pour Arsenal, l'OM avait tenté de l'attirer... Cet ancien joueur, c'est Nicolas Anelka.

Mercato - OM : Didier Deschamps pour remplacer Habib Beye ? Un célèbre consultant y croit... https://t.co/InovdRezpi — le10sport (@le10sport) March 30, 2026

L'OM a tenté Anelka En 2020, dans un live Instagram organisé par Le Phocéen, Rolland Courbis révélait avoir été proche de recruter Nicolas Anelka en 1998, alors qu'il était coach de l'OM : « Au printemps 98, je rencontre Anelka et ses proches à Monaco. Il est dans une période où ça ne va pas du tout à Arsenal, il demande à partir et ne s'entend pas avec Wenger. Le club est OK. On fait les efforts qu'il faut, on arrive à le convaincre et on se met d'accord sur un contrat. On se laisse tous quelques jours de réflexion. Et je ne sais pas si le fait d'être convoité lui redonne confiance, mais 3-4 jours après, il marque deux buts avec Arsenal, il s'impose dans l'équipe, ils font le doublé et il marque en finale de la coupe », confiait l'ancien entraîneur de l'OM sur l'attaquant formé au PSG.