Mercato - OM : Une piste en Ligue 1 est activée, il a déjà dit non !

A l'approche de la fin de la saison, l'OM doit déjà se préparer en vue du prochain exercice. Le club de la cité phocéenne traverse une période très compliquée et le staff est en train de changer. Au-delà de l'entraîneur, l'OM a déjà accueilli un nouveau président et s'apprête également à signer son nouveau directeur sportif. D'ailleurs, le club avait opté pour une autre piste à l'origine...
Après une saison difficile où les joueurs ont perdu la confiance et le club a reculé dans la hiérarchie, l'OM est en train de se transformer. Démissionnaire, Medhi Benatia a tout de même tenu à rester jusqu'à la fin de la saison, sans succès. Le club avait ainsi plusieurs dossiers pour le remplacer et prendre le poste de directeur sportif. Le nom choisi n'était pas forcément le premier choix.
L'OM démarre une piste
Comme le rapporte Foot Mercato, Excel Sports Management, le cabinet de chasseurs de têtes engagé pour dénicher le nouveau directeur sportif de l'OM, a étudié de nombreux profils et semble intéressé par celui de Jean-Louis Leca. L'ancien gardien de but, nommé directeur sportif du RC Lens en mai 2025, a été sondé il y a quelques jours à peine, en vain. En effet, il a choisi de rester fidèle au projet lensois qui se porte très bien. L'OM a donc exploré une nouvelle option.
L'OM a déjà trouvé son directeur sportif
Alors que Medhi Benatia devrait quitter l'OM d'ici peu, le nom du nouveau directeur sportif du club est connu. En effet, Grégory Lorenzi, qui officiait au Stade Brestois, devrait arriver prochainement puisqu'un accord a été trouvé entre lui et l'OM. Reste désormais à savoir comment l'OM va rebondir après cette saison très mitigée avec l'arrivée de ses nouveaux dirigeants. En cette fin de saison, le club de la cité phocéenne pointe à la 7ème place de Ligue 1 avant l'avant-dernière journée.