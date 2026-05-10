Mercato - OM : Une piste en Ligue 1 est activée, il a déjà dit non !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A l'approche de la fin de la saison, l'OM doit déjà se préparer en vue du prochain exercice. Le club de la cité phocéenne traverse une période très compliquée et le staff est en train de changer. Au-delà de l'entraîneur, l'OM a déjà accueilli un nouveau président et s'apprête également à signer son nouveau directeur sportif. D'ailleurs, le club avait opté pour une autre piste à l'origine...

Après une saison difficile où les joueurs ont perdu la confiance et le club a reculé dans la hiérarchie, l'OM est en train de se transformer. Démissionnaire, Medhi Benatia a tout de même tenu à rester jusqu'à la fin de la saison, sans succès. Le club avait ainsi plusieurs dossiers pour le remplacer et prendre le poste de directeur sportif. Le nom choisi n'était pas forcément le premier choix.

L'OM démarre une piste Comme le rapporte Foot Mercato, Excel Sports Management, le cabinet de chasseurs de têtes engagé pour dénicher le nouveau directeur sportif de l'OM, a étudié de nombreux profils et semble intéressé par celui de Jean-Louis Leca. L'ancien gardien de but, nommé directeur sportif du RC Lens en mai 2025, a été sondé il y a quelques jours à peine, en vain. En effet, il a choisi de rester fidèle au projet lensois qui se porte très bien. L'OM a donc exploré une nouvelle option.