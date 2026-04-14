Mercato - OM : «Une bonne chose pour tout le monde», un transfert est validé à Marseille

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé à Marseille il y a maintenant plusieurs années, un joueur devrait quitter l’OM cet été. Les deux parties ont déjà acté la fin de leur collaboration une fois la saison arrivée à son terme. Ce qui est une « bonne chose pour tout le monde » selon un consultant, qui estime que le principal intéressé doit découvrir un autre contexte.

Comme indiqué par Foot Mercato et confirmé par le journaliste de RMC Florent Germain, Leonardo Balerdi (27 ans) quittera l’OM l’été prochain. Le club et l’international argentin (11 sélections) se sont déjà mis d’accord pour se séparer une fois la saison terminée, à deux ans de la fin de son contrat. S’il estime que c’est une bonne chose, Christophe Dugarry ne veut pas s’en réjouir pour autant.

🔵⚪ Vers un départ de Balerdi, faut-il s'en réjouir ?



Duga : "Je ne vais pas faire une fête parce que Balerdi s'en va. Je pense que c'est une bonne chose pour tout le monde." pic.twitter.com/WDaTdANQ4x — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) April 13, 2026

Balerdi vers un départ, « une bonne chose pour tout le monde » « Ça veut dire quoi se réjouir ? Je ne vais pas faire une fête demain matin ni un anniversaire parce que Balerdi s’en va. Je pense que c’est une bonne chose pour tout le monde parce que les supporters en ont ras-le-bol, lui en a ras-le-bol. Ce n’est pas nullissime, mais je pense qu’il a besoin de jouer avec d’autres partenaires. Peut-être qu’un entraîneur ou un club lui mettra un partenaire à la hauteur de ses qualités ou de ses défauts qui sont à compenser, mais je pense qu’il doit découvrir un autre contexte », a déclaré l’ancien attaquant de l’OM dans Rothen s’enflamme sur RMC.