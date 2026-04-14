Mercato - OM : «Une bonne chose pour tout le monde», un transfert est validé à Marseille

Arrivé à Marseille il y a maintenant plusieurs années, un joueur devrait quitter l’OM cet été. Les deux parties ont déjà acté la fin de leur collaboration une fois la saison arrivée à son terme. Ce qui est une « bonne chose pour tout le monde » selon un consultant, qui estime que le principal intéressé doit découvrir un autre contexte.
Comme indiqué par Foot Mercato et confirmé par le journaliste de RMC Florent Germain, Leonardo Balerdi (27 ans) quittera l’OM l’été prochain. Le club et l’international argentin (11 sélections) se sont déjà mis d’accord pour se séparer une fois la saison terminée, à deux ans de la fin de son contrat. S’il estime que c’est une bonne chose, Christophe Dugarry ne veut pas s’en réjouir pour autant.
Balerdi vers un départ, « une bonne chose pour tout le monde »
« Ça veut dire quoi se réjouir ? Je ne vais pas faire une fête demain matin ni un anniversaire parce que Balerdi s’en va. Je pense que c’est une bonne chose pour tout le monde parce que les supporters en ont ras-le-bol, lui en a ras-le-bol. Ce n’est pas nullissime, mais je pense qu’il a besoin de jouer avec d’autres partenaires. Peut-être qu’un entraîneur ou un club lui mettra un partenaire à la hauteur de ses qualités ou de ses défauts qui sont à compenser, mais je pense qu’il doit découvrir un autre contexte », a déclaré l’ancien attaquant de l’OM dans Rothen s’enflamme sur RMC.
« Ce garçon doit aller voir ailleurs »
Christophe Dugarry a ajouté : « Je pense que ce garçon est un peu à l’image de beaucoup de joueurs qui jouent sur la grinta, alors qu’il a des qualités pour jouer autrement. Quand tu mets trop de grinta, de motivation, d’envie, t’en perds toute ta lucidité. Je pense que c’est garçon qui est victime d’une forme de caractère argentin, de mec qui veut toujours en donner des caisses. Arrête d’en donner des caisses. Essaye de jouer simplement, de faire les choses naturellement et pas toujours vouloir mettre des coups, anticiper, faire un peu la fouine, mettre un peu le bordel. Au bout d’un moment, il faut qu’il sorte de ce contexte-là. Alors est-ce que c’est le contexte marseillais qui a fait que ? Je n’en sais rien, mais au bout d’un moment, ce garçon doit aller voir ailleurs et je lui souhaite bien évidemment le meilleur pour le reste de sa carrière. »