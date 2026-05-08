Mercato - OM : Un transfert avec un grand club étranger déjà annoncé cet été ?

Pris en grippe pour sa saison décevante sous le maillot de l’OM, Leonardo Balerdi semble d’ores et déjà promis à un départ lors du prochain mercato estival. Le défenseur central argentin ne devrait pas manquer de prétendants, et un journaliste l’imagine d’ailleurs s’engager avec un top club européen, qui devra négocier une indemnité de transfert avec l’OM.
Leonardo Balerdi (27 ans) et l’OM, c’est bientôt la fin ? Malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2028, le défenseur central argentin semble arrivé au bout de son aventure au Vélodrome, lui qui vit actuellement une saison compliquée. Un transfert semble donc inévitable cet été pour le capitaine de l’OM, et l’avenir de Balerdi a beaucoup fait parler les consultants ces derniers jours au micro de La Chaine L’EQUIPE.
« Balerdi ira dans un top club »
Le journaliste Karim Bennanni semble d’ailleurs persuadé que le défenseur de l’OM sera transféré dans un grand club étranger : « A mon avis, Balerdi ira dans un top club. C’est un joueur encore jeune, qui a malgré tout fait plusieurs saisons en Ligue 1, en Coupe d’Europe. Balerdi a été bon quand il a eu un capitaine de défense à ses côtés. Quand Mbemba jouait à l’OM, Balerdi a été bon. Quand il a dû endosser le rôle de capitaine de la défense, ça a été très compliqué. Je pense que c’est un joueur qui sera très bon aux côtés d’un leader », explique-t-il. Il faudra pour cela que ce top club négocie avec l’OM pour racheter les deux dernières années de contrat de Balerdi.
« Il va partir et faire une bonne saison »
Et son confrère Anthony Clément semble également persuadé que Leonardo Balerdi pourra briller ailleurs qu’à l’OM l’an prochain : « Si on parle de l’état de délabrement mental de l’effectif marseillais, on parle forcément de Balerdi. Il incarne tous les maux avec un curseur poussé très haut à chaque fois. Il devait être le capitaine, celui qui porte cette équipe, ça a été un naufrage. C’est un joueur qui est à l’envers. Moi je pense que Balerdi c’est un joueur qui est capable de faire bien mieux que ça, qui a déjà fait bien mieux que ça à Marseille. Là, c’est un joueur qui est complètement détruit. Il va partir et je pense qu’il va faire une bonne saison la saison prochaine. Pour moi, ce n’est pas un joueur cramé pour le foot comme Pogba. Mais c’est un joueur cramé par l’environnement, le contexte, qui là est ailleurs, qui veut être ailleurs », précise le journaliste de L’EQUIPE.