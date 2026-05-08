Mercato - OM : Un transfert avec un grand club étranger déjà annoncé cet été ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pris en grippe pour sa saison décevante sous le maillot de l’OM, Leonardo Balerdi semble d’ores et déjà promis à un départ lors du prochain mercato estival. Le défenseur central argentin ne devrait pas manquer de prétendants, et un journaliste l’imagine d’ailleurs s’engager avec un top club européen, qui devra négocier une indemnité de transfert avec l’OM.

Leonardo Balerdi (27 ans) et l’OM, c’est bientôt la fin ? Malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2028, le défenseur central argentin semble arrivé au bout de son aventure au Vélodrome, lui qui vit actuellement une saison compliquée. Un transfert semble donc inévitable cet été pour le capitaine de l’OM, et l’avenir de Balerdi a beaucoup fait parler les consultants ces derniers jours au micro de La Chaine L’EQUIPE.

« Balerdi ira dans un top club » Le journaliste Karim Bennanni semble d’ailleurs persuadé que le défenseur de l’OM sera transféré dans un grand club étranger : « A mon avis, Balerdi ira dans un top club. C’est un joueur encore jeune, qui a malgré tout fait plusieurs saisons en Ligue 1, en Coupe d’Europe. Balerdi a été bon quand il a eu un capitaine de défense à ses côtés. Quand Mbemba jouait à l’OM, Balerdi a été bon. Quand il a dû endosser le rôle de capitaine de la défense, ça a été très compliqué. Je pense que c’est un joueur qui sera très bon aux côtés d’un leader », explique-t-il. Il faudra pour cela que ce top club négocie avec l’OM pour racheter les deux dernières années de contrat de Balerdi.