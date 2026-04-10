Mercato - OM : Un grand nom bientôt transféré ?

L'été prochain, l'OM devrait animer le mercato comme à son habitude. Il faut dire que l'organigramme marseillais va être chamboulé, ce qui aura pour conséquence une importante revue d'effectif. Et le transfert d'un grand nom pourrait d'ailleurs être bouclé assez rapidement.
Dans deux mois, le mercato estival ouvrira ses portes et cela risque notamment de bouger du côté de l'OM où l'incertitude est toujours importante à cause des départs dans l'organigramme. Par conséquent, une revue d'effectif est une nouvelle fois attendue avec plusieurs départs et non des moindres. A un an de la fin de son contrat, Pierre-Emerick Aubameyang n'est donc pas assuré de rester à Marseille. Pour l'ancien international gabonais Parfait Ndong, son départ est même quasiment acté.
Aubameyang sur le départ ?
« Pierre-Emerick Aubameyang a tenté un dernier coup avec Marseille, et ça a plutôt bien marché. Mais ce sont des choses qui ne durent pas longtemps. Ça se voit qu’à 37 ans il n’arrive plus à enchaîner les matchs, ça commence à peser maintenant. Lui-même le sait également. En tant qu’ancien joueur, je sais de quoi je parle. Pierre-Emerick Aubameyang ne signera pas dans un club huppé des cinq grands championnats. C’est mon avis. Un club qui joue les premiers rôles ne misera pas sur un joueur de plus de 35 ans, de surcroît un attaquant. Il peut rester en Europe, mais pas dans un club qui joue le haut du tableau », confie-t-il dans une interview accordée à Gaboneco.
«Je pense vraiment qu’il va retourner en Arabie saoudite»
Mais ce n'est pas tout. En effet, Parfait Ndong pense même savoir où évoluera Pierre-Emerick Aubameyang la saison prochaine puisqu'il l'imagine bien rejoindre l'Arabie Saoudite : « Je pense qu’il peut faire son retour dans le championnat saoudien. C’est une possibilité, surtout que quelques grands clubs de ce côté peuvent miser sur lui comme Al Nassr l’a fait avec Ronaldo. Je pense vraiment qu’il va retourner en Arabie saoudite ».