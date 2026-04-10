Mercato - OM : Un grand nom bientôt transféré ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été prochain, l'OM devrait animer le mercato comme à son habitude. Il faut dire que l'organigramme marseillais va être chamboulé, ce qui aura pour conséquence une importante revue d'effectif. Et le transfert d'un grand nom pourrait d'ailleurs être bouclé assez rapidement.

Dans deux mois, le mercato estival ouvrira ses portes et cela risque notamment de bouger du côté de l'OM où l'incertitude est toujours importante à cause des départs dans l'organigramme. Par conséquent, une revue d'effectif est une nouvelle fois attendue avec plusieurs départs et non des moindres. A un an de la fin de son contrat, Pierre-Emerick Aubameyang n'est donc pas assuré de rester à Marseille. Pour l'ancien international gabonais Parfait Ndong, son départ est même quasiment acté.

Mercato - OM : Après Aubameyang, Benatia veut boucler le retour d'un autre attaquant ! https://t.co/RAFui1rtwX — le10sport (@le10sport) March 26, 2026

Aubameyang sur le départ ? « Pierre-Emerick Aubameyang a tenté un dernier coup avec Marseille, et ça a plutôt bien marché. Mais ce sont des choses qui ne durent pas longtemps. Ça se voit qu’à 37 ans il n’arrive plus à enchaîner les matchs, ça commence à peser maintenant. Lui-même le sait également. En tant qu’ancien joueur, je sais de quoi je parle. Pierre-Emerick Aubameyang ne signera pas dans un club huppé des cinq grands championnats. C’est mon avis. Un club qui joue les premiers rôles ne misera pas sur un joueur de plus de 35 ans, de surcroît un attaquant. Il peut rester en Europe, mais pas dans un club qui joue le haut du tableau », confie-t-il dans une interview accordée à Gaboneco.