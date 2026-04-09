Mercato - OM : La future destination d'Aubameyang est déjà connue ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sous contrat jusqu'en 2027 avec l'OM, Pierre-Emerick Aubameyang ne sait pas encore de quoi l'avenir sera fait et un départ n'est clairement pas à exclure. D'ailleurs, un ancien joueur est persuadé du départ du Gabonais en fin de saison, et il connait déjà sa prochaine destination.

Malgré sa saison plutôt réussie, Pierre-Emerick Aubameyang a de grande chances de quitter l'OM à l'issue de la saison. C'est en tout cas ce que pense Parfait Ndong, ancien international gabonais, qui pense même connaître la future destination de l'ancien Gunner qu'il voit revenir en Arabie Saoudite, un championnat au sein duquel il a évolué durant une saison.

36-year-old Pierre-Emerick Aubameyang is STILL the fastest player at Marseille 🏃💨



📊/📸 via Ligue 1 pic.twitter.com/5jFhHvCDvo — OneFootball (@OneFootball) April 3, 2026

Aubameyang vers un départ de l'OM ? « Je pense qu’il peut faire son retour dans le championnat saoudien. C’est une possibilité, surtout que quelques grands clubs de ce côté peuvent miser sur lui comme Al Nassr l’a fait avec Ronaldo. Je pense vraiment qu’il va retourner en Arabie saoudite », confie-t-il dans une interview accordée à Gaboneco avant de poursuivre au sujet de l'avenir de Pierre-Emerick Aubameyang.