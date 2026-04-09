Mercato - OM : La future destination d'Aubameyang est déjà connue ?

Sous contrat jusqu'en 2027 avec l'OM, Pierre-Emerick Aubameyang ne sait pas encore de quoi l'avenir sera fait et un départ n'est clairement pas à exclure. D'ailleurs, un ancien joueur est persuadé du départ du Gabonais en fin de saison, et il connait déjà sa prochaine destination.
Malgré sa saison plutôt réussie, Pierre-Emerick Aubameyang a de grande chances de quitter l'OM à l'issue de la saison. C'est en tout cas ce que pense Parfait Ndong, ancien international gabonais, qui pense même connaître la future destination de l'ancien Gunner qu'il voit revenir en Arabie Saoudite, un championnat au sein duquel il a évolué durant une saison.
Aubameyang vers un départ de l'OM ?
« Je pense qu’il peut faire son retour dans le championnat saoudien. C’est une possibilité, surtout que quelques grands clubs de ce côté peuvent miser sur lui comme Al Nassr l’a fait avec Ronaldo. Je pense vraiment qu’il va retourner en Arabie saoudite », confie-t-il dans une interview accordée à Gaboneco avant de poursuivre au sujet de l'avenir de Pierre-Emerick Aubameyang.
«Je pense vraiment qu’il va retourner en Arabie saoudite»
« Pierre-Emerick Aubameyang a tenté un dernier coup avec Marseille, et ça a plutôt bien marché. Mais ce sont des choses qui ne durent pas longtemps. Ça se voit qu’à 37 ans il n’arrive plus à enchaîner les matchs, ça commence à peser maintenant. Lui-même le sait également. En tant qu’ancien joueur, je sais de quoi je parle. Pierre-Emerick Aubameyang ne signera pas dans un club huppé des cinq grands championnats. C’est mon avis. Un club qui joue les premiers rôles ne misera pas sur un joueur de plus de 35 ans, de surcroît un attaquant. Il peut rester en Europe, mais pas dans un club qui joue le haut du tableau », ajoute Parfait Ndong.