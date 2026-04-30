«Ce n’est pas l’OM, mais pas loin...» : Baptiste Serin raconte la pression au RCT

Axel Cornic

Tout le monde parle de l’Union Bordeaux-Bègles, qui peut réaliser un exploit avec un doublé en Champions Cup. Mais il y a un autre club français en lice en ces demi-finales, puisque le RCT va en découdre avec le Leinster ce samedi et Baptiste Serin a bien l’intention de prendre sa revanche, après avoir été très critiqué tout au long de la saison.

C’est presque inespéré. En Top 14 cette saison, Toulon n’a pas vraiment brillé et se retrouve actuellement à la 8e place, soit en position pas très favorable dans la lutte pour les phases finales. Mais les hommes de Pierre Mignoni peuvent s’offrir tout de même une fin en fanfare avec une possible finale de Champions Cup, se rappelant le passé glorieux du RCT en cette compétition.

« On nous a beaucoup craché dessus » A quelques jours de ce choc face au Leinster, Baptiste Serin préfère savourer pour le moment, puisqu’il sait que son équipe revient de très loin. « On sait là où on était il y a quelques mois, quelques semaines même. Il est certain qu’elle a un parfum particulier parce que je pense qu’on se l’est pelé. On nous a beaucoup craché dessus, pour peser mes mots, pas beaucoup de gens nous ont aidés, quelques fidèles sont venus nous supporter » a expliqué le demi de mêlée du RCT, dans des propos rapportés par Sud Ouest.