Mercato - OM : Un départ à 18M€ précipité... par un transfert préparé par le PSG ?

Avec les nombreux doutes sur l’avenir du projet, le mercato estival de l’Olympique de Marseille s’annonce bouillant. Des nouveaux joueurs pourraient débarquer, mais des cadres pourraient surtout faire leurs valises, notamment s’il n’y a pas de qualification en Ligue des Champions à la fin de la saison. Et pour ne rien arranger, le Paris Saint-Germain pourrait venir compliquer les choses...
La prochaine intersaison s’annonce capitale à Marseille. Avec le départ annoncé de Medhi Benatia, le propriétaire Franck McCourt devra reconstruire tout son organigramme, avec seul Habib Beye qui semble pouvoir rester sur le banc. Et même là rien ne semble être certain, puisque l’OM pourrait faire face à un véritable exode.
Højbjerg à la Juventus...
Car pour entamer un nouveau cycle, il faudra tout raser et reconstruire, avec des joueurs qui pourraient donc être poussés vers la sortie. Cela ne semble pas être le cas de Pierre-Emile Højbjerg, nommé capitaine depuis l’arrivée de Beye, mais la situation pourrait bien devenir de plus en plus délicate autour de lui. Le milieu de terrain a en effet plusieurs fois semblé être proche d’un départ de l’OM lors des dernières sessions de mercato, avec notamment la Juventus qui aurait aimé s’attacher ses services.
Et Thuram au PSG ?
Et ce n’est pas fini ! Plusieurs sources en Italie ont en effet relancé cette piste, assurant qu’à Turin on n’aurait toujours pas oublié Højbjerg, profil très apprécié par Luciano Spalletti. Et les choses pourraient bien s’accélérer, puisque d’après les informations de Sport Mediaset, la Juventus pourrait perdre Khephren Thuram, concerné par un transfert au PSG autour des 40M€. Car le Danois de l’OM serait le grand favori pour prendre la place de l’international français dans l’entrejeu bianconero, avec d’ailleurs un possible deal autour des 18M€ qui est d’ores et déjà évoqué de l'autre côté des Alpes.