Mercato - OM : Un départ à 18M€ précipité... par un transfert préparé par le PSG ?

Axel Cornic

Avec les nombreux doutes sur l’avenir du projet, le mercato estival de l’Olympique de Marseille s’annonce bouillant. Des nouveaux joueurs pourraient débarquer, mais des cadres pourraient surtout faire leurs valises, notamment s’il n’y a pas de qualification en Ligue des Champions à la fin de la saison. Et pour ne rien arranger, le Paris Saint-Germain pourrait venir compliquer les choses...

La prochaine intersaison s’annonce capitale à Marseille. Avec le départ annoncé de Medhi Benatia, le propriétaire Franck McCourt devra reconstruire tout son organigramme, avec seul Habib Beye qui semble pouvoir rester sur le banc. Et même là rien ne semble être certain, puisque l’OM pourrait faire face à un véritable exode.

«Je vends, je me casse», un scénario inquiétant évoqué pour la vente de l’OM https://t.co/eFGrdyysFy — le10sport (@le10sport) March 31, 2026

Højbjerg à la Juventus... Car pour entamer un nouveau cycle, il faudra tout raser et reconstruire, avec des joueurs qui pourraient donc être poussés vers la sortie. Cela ne semble pas être le cas de Pierre-Emile Højbjerg, nommé capitaine depuis l’arrivée de Beye, mais la situation pourrait bien devenir de plus en plus délicate autour de lui. Le milieu de terrain a en effet plusieurs fois semblé être proche d’un départ de l’OM lors des dernières sessions de mercato, avec notamment la Juventus qui aurait aimé s’attacher ses services.