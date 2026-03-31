«J'ai entendu parler d'une offre» : Le PSG a dégainé pour une immense star ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A quelques semaines de l'ouverture du mercato estival, le PSG se prépare en interne et devrait se montrer plus actif que lors des marchés précédents. Dans cette optique, une offre a même été révélée pour un très grand nom du football international.

C'est désormais officiel, Mohamed Salah quittera Liverpool à l'issue de la saison. « Bonjour à tous. Malheureusement, le jour est arrivé. Ceci est la première partie de mes adieux. Je vais quitter Liverpool à la fin de la saison. J'aimerais commencer par dire que je n'aurais jamais imaginé à quel point ce club, cette ville, ces gens deviendraient une partie de ma vie (…) Ce club sera toujours ma maison pour moi et pour ma famille. Merci pour tout. Grâce à vous tous, je ne marcherai jamais seul ! », a lâché la légende des Reds dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Mais pour le moment, sa future destination n'est pas encore connue. Ibrahim Hassan, directeur de l'équipe nationale égyptienne, a toutefois lâché une petite bombe en révélant notamment une offre du PSG.

Ibrahim Hassan lâche une bombe sur Salah « Personnellement, je préférerais qu'il reste en Europe. J'ai entendu parler d'offres du Paris Saint-Germain, du Bayern Munich et de clubs du Championnat italien. Un transfert en Major League ? Il serait bien trop loin des projecteurs. On ne se souviendrait pas plus de Salah que je ne me souviens de (Lionel) Messi aujourd'hui, je n'essaie même pas de le regarder », a-t-il confié au micro de On Sports.