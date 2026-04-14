Mercato - OM : Son salaire est un problème, il faut faire partir ce buteur ?

Pierrick Levallet

L’OM risque une nouvelle fois de vivre un mercato agité cet été. Le club phocéen devrait reconstruire l’équipe, surtout avec la nouvelle direction qui est en train de se mettre en place. Un buteur pourrait notamment être invité à faire ses valises à l’issue de la saison à cause de son salaire.

L’OM devrait encore vivre un été mouvementé sur le mercato. Avec la nouvelle direction qui est en train de se mettre en place autour de Stéphane Richard, le club phocéen va très certainement chercher à reconstruire une nouvelle équipe. Tant dans le sens des départs que des arrivées, la formation marseillaise devrait être très actif sur le marché des transferts. Un buteur pourrait notamment être poussé vers la sortie à cause de son salaire.

Leonardo directeur sportif de l’OM ? Un journaliste en a parlé avec lui et donne sa réponse ! https://t.co/Zrd3q6cD4I — le10sport (@le10sport) April 14, 2026

«Peut-être que Gouiri ça suffit» « Le problème d’Aubameyang, c’est son salaire par rapport à son âge et ce qu’il est capable de faire. Si l’année prochaine, parce que là il peut tout se passer tu peux faire la Ligue des champions comme tu peux ne pas faire de coupe d’Europe, Aubameyang... peut-être que Gouiri ça suffit et tu fais un pari sur un jeune joueur que tu vas amener en haut. En tout cas, un jeune joueur en devenir qui ne va pas te coûter aussi cher et qui va pouvoir enchaîner des matchs » a expliqué Eric Di Meco dans le Super Moscato Show sur RMC.