Mercato - OM : Poussé vers la sortie à cause de son âge, il jubile après avoir pris sa revanche

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il arrivait à la fin de son contrat, un joueur n’avait pas été conservé par l’OM en raison de son âge. Marseille estimait qu’il était trop vieux et a préféré le laisser partir. Par la suite, le principal intéressé a donné tort au club olympien et ne pouvait cacher une certaine satisfaction après avoir appris les raisons de son départ.

Arrivé à l’été 2004 en provenance du RC Lens, Vitorino Hilton ne devait pas venir à l’OM. Comme il l’a expliqué auprès de FootMarseille.com, l’ancien défenseur central avait prévu de retourner au Brésil, mais c’était avant qu’il apprenne que Marseille était intéressé par lui.

OM : «Il va devoir se faire violence», une recrue se prend un coup de pression https://t.co/S7MUqLOfnk — le10sport (@le10sport) April 5, 2026

« Je suis arrivé à l'OM au bon moment, et je suis reparti au bon moment » « Lens est déjà un club extraordinaire. Mais ensuite, il y a un passage dans le plus grand club français. À l’époque, quand j’ai signé à Marseille, je ne devais pas signer. Je devais retourner au Brésil parce que j’avais des problèmes. Puis mon agent m’appelle et me dit : “J’ai un club français qui est sur toi.” Je lui ai demandé le nom. Et quand il me l’a dit, là je ne pouvais pas dire non. Je lui ai dit : appelle le président et dis-lui que j’arrive la semaine prochaine », a déclaré Vitorino Hilton. En trois saisons passées à l’OM, le Brésilien a quasiment tout gagné, notamment un championnat de France (2010) et deux Coupes de la Ligue (2010, 2011). Mais à l’été 2011, Marseille décidait de ne pas le conserver.