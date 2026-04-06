Mercato - OM : Poussé vers la sortie à cause de son âge, il jubile après avoir pris sa revanche

Alors qu’il arrivait à la fin de son contrat, un joueur n’avait pas été conservé par l’OM en raison de son âge. Marseille estimait qu’il était trop vieux et a préféré le laisser partir. Par la suite, le principal intéressé a donné tort au club olympien et ne pouvait cacher une certaine satisfaction après avoir appris les raisons de son départ.
Arrivé à l’été 2004 en provenance du RC Lens, Vitorino Hilton ne devait pas venir à l’OM. Comme il l’a expliqué auprès de FootMarseille.com, l’ancien défenseur central avait prévu de retourner au Brésil, mais c’était avant qu’il apprenne que Marseille était intéressé par lui.
« Je suis arrivé à l'OM au bon moment, et je suis reparti au bon moment »
« Lens est déjà un club extraordinaire. Mais ensuite, il y a un passage dans le plus grand club français. À l’époque, quand j’ai signé à Marseille, je ne devais pas signer. Je devais retourner au Brésil parce que j’avais des problèmes. Puis mon agent m’appelle et me dit : “J’ai un club français qui est sur toi.” Je lui ai demandé le nom. Et quand il me l’a dit, là je ne pouvais pas dire non. Je lui ai dit : appelle le président et dis-lui que j’arrive la semaine prochaine », a déclaré Vitorino Hilton. En trois saisons passées à l’OM, le Brésilien a quasiment tout gagné, notamment un championnat de France (2010) et deux Coupes de la Ligue (2010, 2011). Mais à l’été 2011, Marseille décidait de ne pas le conserver.
« Je ne savais pas que j'avais été jugé trop vieux, mais cette raison me fait plaisir »
« Je suis arrivé à l'OM au bon moment, et je suis reparti au bon moment. Je suis arrivé en 2008, on a terminé deuxième derrière Bordeaux. La saison suivante, on remporte le Championnat, on a gagné deux Coupes de la Ligue. Je suis parti au moment où Marseille a eu des problèmes avec un changement de président, il y a eu un passage assez compliqué », confiait Vitorino Hilton à L’Équipe en 2020. Âgé de 34 ans à ce moment-là, l’OM le jugeait trop vieux et a préféré le laisser partir. Il s’est alors engagé à Montpellier, où il a été sacré champion de France l’année suivante. « Je ne savais pas que j'avais été jugé trop vieux, mais cette raison me fait plaisir. J'ai montré derrière que même à 34, 35 ans, on peut être performant sur un terrain de football », ajoutait Vitorino Hilton.