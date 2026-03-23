Mercato - OM : L’entraîneur pour la saison prochaine confirmé sur RMC ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Afin de remplacer Roberto De Zerbi, l'OM a décidé de faire confiance à Habib Beye. Nommé nouvel entraîneur du club phocéen, l’ancien du Stade Rennais a paraphé un contrat d'un an et demi à Marseille. Malgré tout, des incertitudes existent concernant la présence de Beye la saison prochaine. Sera-t-il toujours là ? Sur RMC, on a semble-t-il une idée de qui sera aux commandes.

Du côté de l’OM, cela fait maintenant plusieurs années qu’on assiste à une grosse instabilité sur le banc olympien. Ça a encore été le cas lors de cet exercice. En effet, Roberto De Zerbi a fait les frais des mauvais résultats de son équipe et a donc quitté ses fonctions d’entraîneur. Pour le remplacer, l’OM a décidé de faire appel à Habib Beye. A peine remercié par le Stade Rennais, le Sénégalais est donc retourné à Marseille, là il avait évolué en tant que joueur. C'est ainsi que Beye a signé jusqu'en 2027.

Mercato - OM - Greenwood : Le transfert «impossible» annoncé par la presse anglaise https://t.co/2T6BTuxEOU — le10sport (@le10sport) March 22, 2026

« Si tu prends un entraîneur comme Habib Beye en cours de saison, c’est pour… » Contractuellement, Habib Beye devrait donc être à l’OM la saison prochaine. Cela sera-t-il le cas ? Certains peuvent avoir des doutes, mais ce n'est pas le cas d’Eric Di Meco. En effet, l’ancien Olympien a estimé bel et bien que Beye reste à Marseille, expliquant sur RMC : « Si tu prends un entraîneur comme Habib Beye en cours de saison, c’est pour lui laisser une année supplémentaire pou prouver ce qu’il vaut. Parce que si c’est pour faire le pompier de service sur 4 mois, tu prends un habitué, tu ne prends pas Habib qui n’a pas de recul et d’expérience avec la Ligue 1. On ne va pas citer de noms mais on les connait les mecs qui étaient souvent appelés ».