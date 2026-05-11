Mercato - OM : Le remplaçant de Greenwood trouvé pour 15M€ ?

Axel Cornic

Arrivé en 2024, Mason Greenwood devrait quitter l’Olympique de Marseille au terme de sa deuxième saison. Quelque chose semble s’être cassé entre l’Anglais et le club phocéen depuis le départ de Roberto De Zerbi en février dernier, avec les évènements récents qui n’ont fait que confirmer cette tendance à un transfert lors du prochain mercato.

C’est déjà la fin. Lâché par Manchester United et tout le football anglais après ses problèmes avec la justice, Mason Greenwood s’est totalement relancé à l’OM. Ses statistiques individuelles sont bonnes et même s’il n’aura pas réussi à se mettre au service du collectif, il restera un très joli coup. Surtout parce qu’il pourrait rapporter très gros au club marseillais...

Qui pour remplacer Greenwood ? Recruté pour 26M€ en juillet 2024, l’ailier droit en vaudrait désormais le double, puisque le site spécialisé Transfermarkt l’évalue à 55M€. Un départ est donc dans l’intérêt de l’OM, qui pourrait bien boucler la plus grosse vente de son histoire avec Mason Greenwood. Ce dernier aurait d’ailleurs déjà quelques pistes, puisque ces dernières semaines la presse italienne a beaucoup parlé d’un intérêt de la Juventus. Nous vous avons également révélé sur le10sport.com que le Paris FC se serait renseigné pour l’ailier marseillais.