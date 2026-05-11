Mercato - OM : Le prochain transfert confirmé dans la presse italienne ?

Axel Cornic

Le mercato estival arrive à grands pas et il s’annonce très agité pour l’Olympique de Marseille, où personne ne semble être à l’abri. La star Mason Greenwood est notamment annoncée sur le départ et au sein du club on aurait déjà trouvé son successeur, avec l’international italien Mattia Zaccagni, qui évolue actuellement à la Lazio.

Très critiqué depuis quelques mois, Mason Greenwood devrait sauf surprise disputer son dernier match avec l’OM. Un départ semble être devenu inévitable pour l’ancien prodige de Manchester United, qui est clairement un autre joueur depuis le départ de Roberto De Zerbi en février dernier. Evalué à 55M€ par le site spécialisé Transfermarkt, il pourrait d’ailleurs être la très grosse opération de l’été pour le club marseillais.

Zaccagni pour remplacer Greenwood ? Il ne manque pas de prétendants à l’étranger, puisque la presse italienne évoque depuis plusieurs semaines déjà l’intérêt de la Juventus. A la recherche d’un pendant de Kenan Yldiz à droite de son attaque, les Bianconeri auraient décidé de miser sur le joueur de l’OM, qui plairait beaucoup à l’entraineur Luciano Spalletti. Mais le talent de Greenwood est également apprécié en France, puisque nous vous avons révélé sur le10sport.com que le Paris FC s’est renseigné récemment.