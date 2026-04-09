Mercato - OM : Le départ d’un joueur réclamé publiquement, «il faut que ça s’arrête»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Comme à son habitude, l'OM devrait vivre un mercato estival 2026 relativement agité. Certains joueurs sont annoncés avec insistance sur le départ depuis plusieurs semaines, et notamment l'un des grands noms de cet effectif marseillais que certains observateurs comme Eric Di Meco ne souhaite plus voir à l'OM la saison prochaine.

L'OM avait accueilli pas moins de 12 nouvelles recrues l'été dernier, et le mercato estival 2026 qui se profile s'annonce peut-être tout autant mouvementé pour le club marseillais. Certains éléments peinent à donner satisfaction cette saison, et c'est notamment le cas d'un joueur qui avait été attiré l'été dernier sous la forme d'un prêt assorti d'une option d'achat de 15M€ en provenance de l'Inter Milan mais qui fait aujourd'hui figure de flop : Benjamin Pavard (30 ans). Et une ancienne gloire de l'OM souhaite le voir partir au plus vite...

🗣️ « 𝗖’𝗘𝗦𝗧 𝗨𝗡𝗘 𝗕𝗟𝗔𝗚𝗨𝗘, 𝗖𝗘𝗧𝗧𝗘 𝗤𝗨𝗘𝗦𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗗𝗘 𝗟𝗘 𝗚𝗔𝗥𝗗𝗘𝗥 ? » 😬



Éric Di Meco ne veut plus de Benjamin Pavard à l'OM 💙🤍



« 𝗟𝗲 𝘀𝘁𝗮𝘁𝘂𝘁 𝗱𝗲 𝗰𝗵𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻 𝗱𝘂 𝗺𝗼𝗻𝗱𝗲, 𝗶𝗹 𝗹’𝗮 𝗺𝗲́𝗿𝗶𝘁𝗲́, 𝗲𝘁 𝘀𝗼𝗻 𝘀𝗮𝗹𝗮𝗶𝗿𝗲 𝗮𝘂𝘀𝘀𝗶.… pic.twitter.com/a0y1mfopeD — Vibes Foot (@VibesFoot) April 7, 2026

Di Meco ne veut plus de Pavard Au micro de l'émission Rothen s'enflamme sur RMC, Eric Di Meco a publiquement demandé à l'OM de ne surtout pas lever l'option d'achat disponible pour Benjamin Pavard : « C’est une blague, cette question de le garder ? Le statut de champion du monde, il l’a mérité, et son salaire aussi. Mais par contre, c’est catastrophique. Je regardais le match, et le début de l’OM n’était pas mal… Certains joueurs étaient plutôt bien, même lui. Mais il commet une ou deux erreurs par match, et ça n’a pas manqué. Il fait une relance directement dans la course d’un Monégasque. Je ne dis pas qu’il soit surcoté, mais il en est aux saisons de fin de carrière. Il faut que ça s’arrête avec l’OM, et ce n’est pas manquer de respect envers lui », lâche l'ancien défénseur emblématique de l'OM.