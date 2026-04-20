Mercato - OM : La fois où Zinedine Zidane a été recalé car il était… trop lent

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Chez les fans de l’OM, on a un grand regret depuis plusieurs années maintenant : ne pas avoir vu Zinedine Zidane jouer avec le club phocéen. Même s’il a grandi à Marseille, le champion du monde 98 n’a jamais porté le maillot olympien. Ça aurait pourtant pu se faire à plusieurs reprises. Mais voilà que l'OM n’avait pas forcément jugé bon de recruter Zidane.

Zinedine Zidane a grandi à Marseille et il aurait donc été logique de le voir porter un jour où l’autre le maillot de l’OM. Mais voilà que Zizou a finalement fait sa carrière de jouer loin du Vélodrome. Ayant débuté à l’AS Cannes, il a ensuite évolué à Bordeaux puis à la Juventus et au Real Madrid. Forcément, chez les fans de l’OM, on regrette de ne jamais avoir vu Zidane avec le maillot olympien sur les épaules. Mais voilà que ça aurait pu être une réalité en 1992, quand il aurait pu signer à Marseille plutôt qu’à Bordeaux.

Benzema plutôt que Mbappé : Zinedine Zidane a déjà son numéro 9 pour l’équipe de France ? https://t.co/2KmZC9qZa8 — le10sport (@le10sport) April 19, 2026

« A l'OM, ils ne le prennent pas car ils l'ont trouvé trop lent » Après Cannes, Zinedine Zidane avait donc rejoint les Girondins de Bordeaux en 1992. Mais voilà qu’à cette époque, l’OM était également dans le coup pour le recruter. Finalement, le club phocéen avait fait machine arrière. Pour quelle raison ? Entraîneur bordelais de l’époque, Rolland Courbis avait raconté dans un entretien accordé au Phocéen en 2012 : « Avec Alain Afflelou, on parlait avec Cannes. On parle de Zidane, qui devait signer à Marseille. Mais finalement, à l'OM, ils ne le prennent pas car ils l'ont trouvé trop lent. Après, l'erreur, ça nous arrive à tous… ».