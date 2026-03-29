Mercato - OM : «Il m’avait donné sa parole», ce transfert avec Arsenal validé par l’actionnaire

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Juste après avoir remporté l'Euro 2000 sous le maillot de l'équipe de France, un attaquant avait décidé de quitter l'OM pour s'engager avec Arsenal. Un transfert pour lequel l'actionnaire majoritaire de l'époque à l'OM avait donné son accord depuis un bon moment comme l'a indiqué le joueur concerné par l'opération en interview.

Lors du mercato estival 2000, et alors que l'OM sortait d'une saison assez compliquée sur le plan sportif, l'un des éléments majeurs du secteur offensif marseillais avait décidé de changer d'air. Un membre de l'équipe de France championne du Monde en 1998 et d'Europe en 2000, qui avait eu le feu vert de la part de Robert Louis-Dreyfus (actionnaire majoritaire de l'OM à cette époque) depuis plusieurs mois déjà. Ce joueur, c'est Robert Pirès, et il avait quitté l'OM pour rejoindre Arsenal avec un transfert évalué aux alentours de 10M€.

Mercato - OM : Un phénomène à 17M€ en attaque, Marseille a raté le coche ? https://t.co/c8Gk7nFIaP — le10sport (@le10sport) March 27, 2026

« Il a joué le jeu avec moi » Interrogé par La Marseillaise en 2011, Robert Pirès s'était livré sur les coulisses de son départ de l'OM pour Arsenal : « Pour moi, cela s’est très bien passé car, aussi bien à l’OM qu’à Arsenal, j’ai eu à face à moi des gentlemen. D’abord Robert Louis-Dreyfus qui, dès le mois de janvier, m’avait donné sa parole d’homme que je bénéficierai d’un bon de sortie. Il a joué le jeu avec moi, je lui ai donc rendu la pareille », confie l'ancien joueur de l'équipe de France, qui avait donc eu la parole de Louis-Dreyfus pour concrétiser l'opération avec les Gunners.