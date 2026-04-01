Mercato - OM : «Il faut vendre», cette star avait été poussé au transfert !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Comme beaucoup d'autres clubs, l'OM a parfois été en proie à des difficultés financières l'obligeant à se séparer de ses meilleurs éléments sur le marché des transferts afin de renflouer les caisses. C'est notamment ce qu'il s'est passé en 2015 avec l'une des stars de l'effectif, qui revient sur son départ de l'OM pour la Premier League à l'époque.

Les faits remontent à l'été 2015, alors que l'OM sortait d'une saison pleine d'espoirs sous les ordres de Marcelo Bielsa. Le club phocéen avait terminé à la 4e place de Ligue 1, mais avait un besoin urgent de renflouer les caisses, et plusieurs éléments majeurs du vestiaire ont donc été vendus durant le mercato estival. Ce fut notamment le cas de Dimitri Payet, le numéro 10 de l'OM à cette époque, qui avait été vendu à West Ham pour 15M€.

Mercato - OM - «Il ne veut plus» : Un grand départ est confirmé dans l'After Foot ! https://t.co/viXCT18JR6 — le10sport (@le10sport) March 31, 2026

« Ce n’était pas dans les projets immédiatement » Récemment interrogé par Football Club de Marseille, Dimitri Payet a évoqué ce premier départ de l'OM, qui avait été fait contre son gré puisque son projet initial était de continuer l'aventure avec Marcelo Bielsa : « Ce n’est pas voulu de base. Mais on fait une saison où on n’est pas européen je crois donc il faut vendre. Les premières offres qui tombent j’en fais partie. C’est la Premier League, c’est West Ham, un club populaire en Angleterre. Donc c’est un nouveau défi mais c’est vrai que ce n’était pas dans les projets immédiatement », a indiqué Payet.