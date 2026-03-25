Mercato - OM : Habib Beye bientôt viré ? Le coup de froid lâché sur RMC

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Choisi pour remplacer Roberto De Zerbi, Habib Beye est donc aujourd’hui l’entraîneur de l’OM. Le Sénégalais a paraphé un contrat jusqu’en 2027 avec le club phocéen, mais voilà qu’il pourrait ne pas être là la saison prochaine. En effet, l’avenir de Beye pourrait être incertain et c’est ainsi qu’un froid a notamment été jeté sur RMC.

Alors que la saison n’est pas encore terminée, il est déjà question de la prochaine du côté de l’OM. Mais voilà que les incertitudes sont nombreuses concernant le visage du club phocéen dans les mois à venir. Qui sera ainsi là à Marseille ? Avec un contrat signé jusqu’en 2027, on peut se dire qu’Habib Beye devrait être sur le banc de touche de l’OM. Mais voilà que pour certains, cela ne serait pas aussi évident. En effet, il ne serait pas si sûr que le Sénégalais soit toujours là pour l’exercice à venir…

Mercato - OM : Le départ qui soulage Christophe Dugarry, «je n’en pouvais plus» https://t.co/IPYZ6Pk7Po — le10sport (@le10sport) March 24, 2026

« Moi je trouve qu’il y a trop de flou dans ce club » C’est en tout cas cas ce que pense Stephen Brun. En effet, au micro de RMC, il a jeté un froid sur l’avenir d’Habib Beye. « Moi je trouve qu’il y a trop de flou dans ce club et pas vraiment sur le sportif. Comment on fait pour avoir une vision sur l’année prochaine quand Benatia qui était le plus grand fervent pour faire venir Beye on n’est pas sûr qu’au mois de juin soit encore là ? », a-t-il lâché dans un premier temps.