Mercato - OM : Habib Beye bientôt viré ? Le coup de froid lâché sur RMC

Choisi pour remplacer Roberto De Zerbi, Habib Beye est donc aujourd’hui l’entraîneur de l’OM. Le Sénégalais a paraphé un contrat jusqu’en 2027 avec le club phocéen, mais voilà qu’il pourrait ne pas être là la saison prochaine. En effet, l’avenir de Beye pourrait être incertain et c’est ainsi qu’un froid a notamment été jeté sur RMC.
Alors que la saison n’est pas encore terminée, il est déjà question de la prochaine du côté de l’OM. Mais voilà que les incertitudes sont nombreuses concernant le visage du club phocéen dans les mois à venir. Qui sera ainsi là à Marseille ? Avec un contrat signé jusqu’en 2027, on peut se dire qu’Habib Beye devrait être sur le banc de touche de l’OM. Mais voilà que pour certains, cela ne serait pas aussi évident. En effet, il ne serait pas si sûr que le Sénégalais soit toujours là pour l’exercice à venir…
« Moi je trouve qu’il y a trop de flou dans ce club »
C’est en tout cas cas ce que pense Stephen Brun. En effet, au micro de RMC, il a jeté un froid sur l’avenir d’Habib Beye. « Moi je trouve qu’il y a trop de flou dans ce club et pas vraiment sur le sportif. Comment on fait pour avoir une vision sur l’année prochaine quand Benatia qui était le plus grand fervent pour faire venir Beye on n’est pas sûr qu’au mois de juin soit encore là ? », a-t-il lâché dans un premier temps.
« Si le directeur sportif a envie d’arriver avec ses idées… »
Stephen Brun a ensuite ajouté : « On n’est pas sûr que le président qui a pris la suite de Longoria va rester président, il est intérimaire. L’OM cherche un président. Ça fait beaucoup d’incertitudes pour avoir la garantie qu’Habib Beye, quoi qu’il fasse, soit sur le banc de l’OM. S’il y a un nouveau directeur sportif ou un nouveau président… Si le directeur sportif a envie d’arriver avec ses idées et de mettre fin au choix de Benatia, peut-être qu’il a envie de trancher dans le vif ». A voir donc si Medhi Benatia restera ou non à l’OM.