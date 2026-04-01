Mercato - OM : Frank McCourt tente un coup désespéré !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'OM traverse une période compliquée, un énorme remaniement s'annonce dans les prochaines semaines notamment au sein de la direction du club phocéen. Plusieurs changements sont attendus, mais Frank McCourt a toutefois tenté une tentative de la dernière chance avec l'un des hommes forts de l'OM. En vain.

C'est désormais acté, Medhi Benatia quittera son poste de directeur sportif de l'OM à l'issue de la saison. Après avoir posé sa démission, le dirigeant avait finalement été retenu par Frank McCourt. Mais le propriétaire du club phocéen a confirmé que ce n'était que temporaire. « Après avoir reçu sa démission, je lui ai moi-même demandé de prolonger son préavis et je le remercie d’avoir accepté car c’était essentiel pour terminer la saison. Medhi est un excellent directeur sportif. Il restera jusqu’à la fin de la saison et ensuite ce sera fini. C’est son souhait et c’est ce que nous sommes convenus », a confié le Bostonien dans les colonnes du JDD.

🚨🔵⚪️ Quel président pour l'OM après le départ de Longoria ? @DanielRiolo : "Le nom qui circule le plus est celui de Mohamed Bouhafsi. Pour moi c'est un profil idéal" pic.twitter.com/P8CpCkVp9K — After Foot RMC (@AfterRMC) March 30, 2026

McCourt tente de convaincre Et pourtant, d'après Daniel Riolo, Frank McCourt a tout tenté pour conserver Medhi Benatia. « Ils ont encore essayé au bout du bout de retenir Benatia, mais il ne veut plus. On peut quand même se poser des questions, c’est capital pour l’OM de finir troisième. Mais quand tu as un groupe qui doit se mobiliser avec un président qui n’est plus là, un directeur sportif qui doit partir… J’imagine qu’il est toujours à 100% mais quand tu sais que tu vas partir, inconsciemment je pense qu’il y a des failles dans le 100%. C’est obligé », lance-t-il sur le plateau de l'After Foot sur RMC avant de poursuivre.