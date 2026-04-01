Mercato - OM : Frank McCourt tente un coup désespéré !

Alors que l'OM traverse une période compliquée, un énorme remaniement s'annonce dans les prochaines semaines notamment au sein de la direction du club phocéen. Plusieurs changements sont attendus, mais Frank McCourt a toutefois tenté une tentative de la dernière chance avec l'un des hommes forts de l'OM. En vain.
C'est désormais acté, Medhi Benatia quittera son poste de directeur sportif de l'OM à l'issue de la saison. Après avoir posé sa démission, le dirigeant avait finalement été retenu par Frank McCourt. Mais le propriétaire du club phocéen a confirmé que ce n'était que temporaire. « Après avoir reçu sa démission, je lui ai moi-même demandé de prolonger son préavis et je le remercie d’avoir accepté car c’était essentiel pour terminer la saison. Medhi est un excellent directeur sportif. Il restera jusqu’à la fin de la saison et ensuite ce sera fini. C’est son souhait et c’est ce que nous sommes convenus », a confié le Bostonien dans les colonnes du JDD.
McCourt tente de convaincre
Et pourtant, d'après Daniel Riolo, Frank McCourt a tout tenté pour conserver Medhi Benatia. « Ils ont encore essayé au bout du bout de retenir Benatia, mais il ne veut plus. On peut quand même se poser des questions, c’est capital pour l’OM de finir troisième. Mais quand tu as un groupe qui doit se mobiliser avec un président qui n’est plus là, un directeur sportif qui doit partir… J’imagine qu’il est toujours à 100% mais quand tu sais que tu vas partir, inconsciemment je pense qu’il y a des failles dans le 100%. C’est obligé », lance-t-il sur le plateau de l'After Foot sur RMC avant de poursuivre.
«Ils ont encore essayé au bout du bout de retenir Benatia»
« Je ne doute pas une seconde du professionnalisme de Medhi Benatia mais tu dois t’en aller, il y a une sorte de lassitude. Si tu t’en vas, c’est que tu as envie de passer à autre chose. De quelle façon les joueurs reçoivent le message de quelqu’un qui va partir ? Déjà qu’on a un groupe difficile à motiver, qui a fait preuve d’un caractère faiblard à de nombreuses reprises… », ajoute Daniel Riolo.