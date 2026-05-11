Mercato - OM : C'est terminé pour Benjamin Pavard, son transfert se confirme !

Recruté pour devenir le nouveau patron de la défense avec Neyef Aguerd, Benjamin Pavard n’a pas du tout convaincu à l’Olympique de Marseille. Cela fait déjà plusieurs semaines qu’on annonce qu’il ne sera pas gardé, puisque le club phocéen a décidé de ne pas lever l’option d’achat présente dans son prêt.
C’est l’un des nombreux échecs de la saison marseillaise. Arrivé pour se relancer après une période compliquée à l’Inter, Benjamin Pavard pouvait devenir l’une des belles trouvailles de l’OM. C’est toutefois l’inverse qui s’est passé, puisque l’international français a été une grande déception, coutant des nombreux points à son équipe.
« Marseille n'a actuellement aucune intention de le recruter »
La question de son avenir s’est rapidement posée, puisqu’il n’est que prêté par l’Inter. Mais l’OM semble d’ores et déjà avoir tranché, puisque l’option d‘achat à 15M€ présente dans le prêt de Benjamin Pavard ne devrait pas être levée. « Concernant Pavard, Marseille n'a actuellement aucune intention de le recruter, mais le club va changer d'entraîneur et de directeur sportif » a expliqué récemment Fabrizio Romano. « Pour l'instant, Marseille n'a pas entamé les démarches pour lever l'option d'achat. Techniquement, il retourne aujourd'hui à l'Inter, mais pas pour y rester ».
L’Inter l’a déjà prévenu
Déjà la fin donc de l’aventure marseillaise pour le héros de la Coupe du monde 2018, qui va donc retrouver l’Inter dès la fin de la saison. Mais là-bas non plus, il ne semble pas être le bienvenu. D’après les informations de Il Corriere dello Sport et de Calciomercato.com, le club milanais aurait certifié à Benjamin Pavard qu’il a tout intérêt à se trouver un nouveau club et qu’il n’est même pas attendu pour la reprise des entrainements après l’intersaison. Des pistes en Turquie ou en Arabie Saoudite ont été évoquées, mais pour le moment ça semble être assez calme autour du défenseur de 30 ans.