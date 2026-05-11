Mercato - OM : C'est terminé pour Benjamin Pavard, son transfert se confirme !

Axel Cornic

Recruté pour devenir le nouveau patron de la défense avec Neyef Aguerd, Benjamin Pavard n’a pas du tout convaincu à l’Olympique de Marseille. Cela fait déjà plusieurs semaines qu’on annonce qu’il ne sera pas gardé, puisque le club phocéen a décidé de ne pas lever l’option d’achat présente dans son prêt.

C’est l’un des nombreux échecs de la saison marseillaise. Arrivé pour se relancer après une période compliquée à l’Inter, Benjamin Pavard pouvait devenir l’une des belles trouvailles de l’OM. C’est toutefois l’inverse qui s’est passé, puisque l’international français a été une grande déception, coutant des nombreux points à son équipe.

« Marseille n'a actuellement aucune intention de le recruter » La question de son avenir s’est rapidement posée, puisqu’il n’est que prêté par l’Inter. Mais l’OM semble d’ores et déjà avoir tranché, puisque l’option d‘achat à 15M€ présente dans le prêt de Benjamin Pavard ne devrait pas être levée. « Concernant Pavard, Marseille n'a actuellement aucune intention de le recruter, mais le club va changer d'entraîneur et de directeur sportif » a expliqué récemment Fabrizio Romano. « Pour l'instant, Marseille n'a pas entamé les démarches pour lever l'option d'achat. Techniquement, il retourne aujourd'hui à l'Inter, mais pas pour y rester ».