Mercato - OM : C'est réglé, Frank McCourt annonce déjà le premier grand mouvement de l'été !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été prochain, l'OM devrait se montrer particulièrement actif. Et pour cause, le club phocéen connaît une saison très mouvementée. Par conséquent, ça va bouger dans tous les sens à Marseille, et Frank McCourt confirme déjà un premier mouvement très important.

La fin de saison s'annonce chaude pour l'OM, mais l'été le sera encore plus animé puisque non seulement cela devrait bouger sur le mercato, mais surtout, la direction va également être chamboulée. En effet, Pablo Longoria a été poussé au départ après la crise du début d'année, mais ce n'est pas tout. Et pour cause, bien qu'il soit finalement resté, Medhi Benatia avait posé sa démission avant que Frank McCourt ne parvienne à le retenir. Mais ce n'est que temporaire. Et pour cause, le propriétaire de l'OM assure Benatia va partir en fin de saison.

🚨Exclusif - Avant de nous emmener sur les traces de son histoire familiale à Boston, Frank McCourt parle de l’OM : situation de Medhi Benatia, succession de Pablo Longoria, fidélité au club, prochaine recherche d’un partenaire stratégique… https://t.co/NHLLarWoi9

via @LeJDD — Jean-François Pérès (@jfperes) March 28, 2026

«Il restera jusqu’à la fin de la saison et ensuite ce sera fini» « Après avoir reçu sa démission, je lui ai moi-même demandé de prolonger son préavis et je le remercie d’avoir accepté car c’était essentiel pour terminer la saison. Medhi est un excellent directeur sportif. Il restera jusqu’à la fin de la saison et ensuite ce sera fini. C’est son souhait et c’est ce que nous sommes convenus », assure-t-il dans une interview accordée au JDD, avant d'évoquer la succession de Pablo Longoria.