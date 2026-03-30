Mercato - OM : C'est réglé, Frank McCourt annonce déjà le premier grand mouvement de l'été !

L'été prochain, l'OM devrait se montrer particulièrement actif. Et pour cause, le club phocéen connaît une saison très mouvementée. Par conséquent, ça va bouger dans tous les sens à Marseille, et Frank McCourt confirme déjà un premier mouvement très important.
La fin de saison s'annonce chaude pour l'OM, mais l'été le sera encore plus animé puisque non seulement cela devrait bouger sur le mercato, mais surtout, la direction va également être chamboulée. En effet, Pablo Longoria a été poussé au départ après la crise du début d'année, mais ce n'est pas tout. Et pour cause, bien qu'il soit finalement resté, Medhi Benatia avait posé sa démission avant que Frank McCourt ne parvienne à le retenir. Mais ce n'est que temporaire. Et pour cause, le propriétaire de l'OM assure Benatia va partir en fin de saison.
«Il restera jusqu’à la fin de la saison et ensuite ce sera fini»
« Après avoir reçu sa démission, je lui ai moi-même demandé de prolonger son préavis et je le remercie d’avoir accepté car c’était essentiel pour terminer la saison. Medhi est un excellent directeur sportif. Il restera jusqu’à la fin de la saison et ensuite ce sera fini. C’est son souhait et c’est ce que nous sommes convenus », assure-t-il dans une interview accordée au JDD, avant d'évoquer la succession de Pablo Longoria.
Benatia va bien partir
« Le processus est en effet enclenché. Ma préférence va à quelqu’un qui connaît bien la France et Marseille, car je pense qu’il est crucial de comprendre la culture du club. La personne doit aussi être un manager d’envergure, expérimenté. Avec les années qui passent, nous avons une compréhension de plus en plus fine de la façon dont un club comme Marseille doit être dirigé, avec un président fort qui représente le propriétaire. On est très clair sur nos besoins. C’est un poste évidemment fondamental. J’espère qu’on aura l’occasion d’annoncer le nouveau président avant la fin de la saison », ajoute Frank McCourt.