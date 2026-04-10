Mercato - OM - 15M€ : «Il y a des rumeurs…», la confirmation arrive d’un journaliste

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que l’OM a encore une saison à bien finir, voilà qu’on parle déjà du prochain mercato estival. Une fois n’est pas coutume, le marché des transferts s’annonce animé à Marseille, tant sur le plan des arrivées que des départs. A plusieurs semaines de l’ouverture du mercato, des rumeurs commencent déjà à se multiplier et voilà qu’un journaliste est venu apporter une confirmation à propos d’un dossier lié à l’OM.

Entre le visage actuel de l’OM et celui de la saison, il y aura de nombreux changements. Alors que ça va bouger dans l’organigramme olympien, il en sera de même au sein de l’effectif d’Habib Beye. En fonction bien évidemment d’une qualification pour la prochaine Ligue des Champions, les mouvements devraient être plus ou moins nombreux. Mais voilà que certains dossiers commencent déjà à faire parler à l’OM, à commencer par le cas Benjamin Pavard.

OM : La surprise signée Frank McCourt, des annonces vont tomber ? https://t.co/NPmHah6jrt — le10sport (@le10sport) April 9, 2026

Un prix revu à la baisse pour Pavard ? Arrivé l’été dernier à l’OM, Benjamin Pavard devait apporter toute son expérience en défense. Problème, le champion du monde 2018 est aujourd’hui une immense déception. Prêté par l’Inter Milan, le Français dispose d’une option d’achat fixée à 15M€. Celle-ci sera-t-elle levée par l’OM ? On n'en prendrait pas le chemin mais voilà que comme ça a pu filtrer du côté de l’Italie, le club milanais aurait été prêt à revoir à la baisse le prix de Pavard.