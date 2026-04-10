Mercato - OM - 15M€ : «Il y a des rumeurs…», la confirmation arrive d’un journaliste

Alors que l’OM a encore une saison à bien finir, voilà qu’on parle déjà du prochain mercato estival. Une fois n’est pas coutume, le marché des transferts s’annonce animé à Marseille, tant sur le plan des arrivées que des départs. A plusieurs semaines de l’ouverture du mercato, des rumeurs commencent déjà à se multiplier et voilà qu’un journaliste est venu apporter une confirmation à propos d’un dossier lié à l’OM.
Entre le visage actuel de l’OM et celui de la saison, il y aura de nombreux changements. Alors que ça va bouger dans l’organigramme olympien, il en sera de même au sein de l’effectif d’Habib Beye. En fonction bien évidemment d’une qualification pour la prochaine Ligue des Champions, les mouvements devraient être plus ou moins nombreux. Mais voilà que certains dossiers commencent déjà à faire parler à l’OM, à commencer par le cas Benjamin Pavard.
Un prix revu à la baisse pour Pavard ?
Arrivé l’été dernier à l’OM, Benjamin Pavard devait apporter toute son expérience en défense. Problème, le champion du monde 2018 est aujourd’hui une immense déception. Prêté par l’Inter Milan, le Français dispose d’une option d’achat fixée à 15M€. Celle-ci sera-t-elle levée par l’OM ? On n'en prendrait pas le chemin mais voilà que comme ça a pu filtrer du côté de l’Italie, le club milanais aurait été prêt à revoir à la baisse le prix de Pavard.
« Je le confirme »
A l’occasion du podcast After Marseille, Florent Germain s’est exprimé sur l’avenir de Benjamin Pavard. Et le journaliste de RMC a alors confirmé les informations concernant le prix du Français revenu à la baisse : « Il y a des rumeurs. Est-ce que c’est lié à notre papier sur RMC Sport ? Des rumeurs venant d’Italie et je le confirme que l’Inter aurait été prêt à baisser le prix. 15M€ c’est le monde de l'option mais vu la saison de Pavard, tu peux négocier et l’avoir à beaucoup moins ».