Mercato : L'OM lâche 32M€, Papin rend son verdict

Thibault Morlain

Suite au raté de Vitinha contre Monaco, les critiques se sont de nouveau abattues sur l'attaquant de l'OM. De nombreux fans ont alors remis en question le choix de Pablo Longoia de recruter le Portugais, acheté pour 32M€ à Braga. Une position que ne partage visiblement pas Jean-Pierre Papin à propos de Vitinha.

En janvier 2023, l'OM réalisait le plus gros transfert de son histoire en dépensant 32M€ pour s'offrir Vitinha. Un investissement conséquent que le Portugais est aujourd'hui loin de rentabiliser. L'attaquant de Gattuso est un véritable flop et pour beaucoup, Pablo Longoria s'est totalement trompé en allant recruter Vitinha.



L'OM a eu raison de recruter Vitinha ?

Ce lundi, La Provence a rapporté des propos tenus par Jean-Pierre Papin il y a quelques jours maintenant. L'ancienne légende de l'OM a alors assuré à propos du transfert record de Vitinha : « Le choix de le recruter n'était pas inintéressant ».

