Mercato : Le Real Madrid prêt à s’activer pour le frère d’un joueur de l’OM ?

Alexis Brunet

Après une nouvelle saison plus que compliquée, le Real Madrid pourrait bien être l’un des acteurs du mercato estival. Le club espagnol aurait d’ailleurs déjà quelques pistes et l’une d’entre elles mène au frère d’un joueur de l’OM. Les Madrilènes auraient dans leur viseur Jurrien Timber, qui évolue du côté d’Arsenal depuis 2023.

Mercredi soir, le Real Madrid a dit adieu à ses espoirs de remporter la Ligue des champions avec une nouvelle défaite en quart de finale retour contre le Bayern Munich (4-3). Également distancés en Liga (neuf points de retard sur le FC Barcelone), les coéquipiers de Kylian Mbappé risquent de réaliser une saison blanche et cela va sûrement pousser Florentino Pérez à réagir. La Casa Blanca pourrait mettre le paquet lors du mercato et certaines rumeurs commencent à sortir.

Mercato : «Je suis devenu plus fort», Pape Gueye balance après son départ de l’OM ! https://t.co/bhaAd4MHsT — le10sport (@le10sport) April 17, 2026

Le Real Madrid a Jurrien Timber dans son viseur Cela s’est vu contre le Bayern Munich, le Real Madrid encaisse beaucoup de buts (six en tout lors de la double confrontation face aux Bavarois). L’un des objectifs du mercato pour le club espagnol sera donc de renforcer ce secteur et un joueur aurait été identifié pour cela. Selon les informations du journaliste Ekrem Konur qui s’est exprimé pour SPORTSBOOM, la Casa Blanca aurait un œil sur Jurrien Timber. Il serait vu comme l’homme parfait pour venir concurrencer Trent Alexander-Arnold et sa polyvalence plairait beaucoup aux dirigeants madrilènes, car il peut évoluer sur le côté droit mais également dans l’axe.