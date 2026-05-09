Mercato : Le Real Madrid a tranché pour le transfert de «l’un des meilleurs du monde» !

Pierrick Levallet

Alors que la fin de saison est chaotique, le Real Madrid risque de vivre un mercato plutôt mouvementé cet été. Le club madrilène voit notamment Aurélien Tchouaméni attiser les convoitises sur le marché des transferts. Seulement, la Casa Blanca ne semble pour le moment pas disposée à se séparer de l’international français.

Ces dernières heures, la situation s’est tendue autour d’Aurélien Tchouaméni au Real Madrid. L’international français se serait en effet battu avec Federico Valverde dans le vestiaire. Le club madrilène a ainsi sanctionné le milieu de terrain de 26 ans d’une grosse amende. Dans le même temps, l’ancien de l’AS Monaco attise les convoitises sur le mercato. Mais malgré le récent incident en interne, les Merengue ne semblent pas disposés à se séparer d’Aurélien Tchouaméni cet été.

«Le Real Madrid n’ouvre pas la porte à un départ» « Manchester United aime Aurélien Tchouaméni, c’est une certitude. Ils pensent qu’il est l’un des meilleurs du monde à son poste. Donc ils aimeraient l’avoir. Mais pour le moment, le Real Madrid considère toujours Aurélien Tchouaméni comme un joueur important pour le présent et l’avenir. Pour l’instant, le Real Madrid n’ouvre pas la porte à un départ. Si les deux parties décident de se séparer, Manchester United aimerait l’avoir. Mais pour l’instant, c’est tout parce que le Real Madrid a le contrôle de la situation » a expliqué Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.