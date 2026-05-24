Mercato : Le RC Lens prévenu, Pierre Sage ouvre la porte à l'étranger et dévoile son club de rêve !

Axel Cornic

Après avoir titillé jusqu’au bout le Paris Saint-Germain pour le titre en Ligue 1, le RC Lens termine sa saison sur une très bonne note avec la victoire en Coupe de France. Mais voilà que tout le monde se questionne déjà sur la suite, avec l’avenir de Pierre Sage qui est rapidement devenu un sujet important.

Après avoir surpris tout le monde à l’OL, il a fait encore plus fort. Pierre Sage est clairement l’un des entraineurs français les plus suivis du moment et son succès au RC Lens devrait venir nourrir les débats autour de lui. Mais surtout sur son avenir, puisque son travail cette saison ne semble pas être passé inaperçu.

La succes story de Pierre Sage Ainsi, dès la conférence de presse qui a suivi la finale de Coupe de France, il a été questionné sur son avenir au RC Lens, lui dont le contrat va jusqu’en juin 2028. « Il n’y a pas de raison que ça évolue, mais je vous avoue qu’il y a beaucoup de contacts. Après, je suis sous contrat, mais je vais essayer de l’honorer » a expliqué Pierre Sage, qui semble plutôt vouloir poursuivre l’aventure avec le club lensois. « Je suis très content dans ce club. Ce n’est peut-être pas le moment de parler de ça ».