Mercato : Le PSG doublé par une offre XXL à 100M€ pour ce phénomène ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG devrait une fois de plus chercher à recruter des jeunes joueurs prometteurs. D’après plusieurs sources anglaises, le club parisien s’intéresse de près à Morgan Rogers. Mais le phénomène d’Aston Villa pourrait finalement rejoindre Arsenal, alors que les « Gunners » seraient disposés à lâcher 100M€ sur l’attaquant de 23 ans.

Le mercato estival du PSG risque d’être animé. Double champion d’Europe en titre, le club parisien va tenter de consolider l’effectif de Luis Enrique avec plusieurs signatures cet été. Si plusieurs noms ont déjà été associés au club de la capitale, les dirigeants du PSG apprécieraient le profil de Morgan Rogers. Formé à Manchester City, l’attaquant polyvalent de 23 ans a une fois de plus impressionné avec Aston Villa cette saison. Sachant que leur phénomène est très convoité sur le marché des transferts, les « Villans » auraient fixé le prix de départ de Morgan Rogers à 90M€ pour cet été.

Arsenal prêt à lâcher 100M€ sur Morgan Rogers Et à en croire les révélations du journaliste Ben Jacobs, le PSG est bien intéressé par l’international Anglais. Cependant le club parisien pourrait rapidement être dépassé par Arsenal dans ce dossier. En effet, le Daily Mail révèle que Morgan Rogers est la grande priorité du champion d’Angleterre pour ce mercato estival. Né en 2002, le numéro 27 d’Aston Villa pourrait prochainement être l’objet d’une offre colossale estimée à 100M€ de la part des « Gunners ».