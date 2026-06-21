Mercato : Le PSG doublé par une offre XXL à 100M€ pour ce phénomène ?

Cet été, le PSG devrait une fois de plus chercher à recruter des jeunes joueurs prometteurs. D’après plusieurs sources anglaises, le club parisien s’intéresse de près à Morgan Rogers. Mais le phénomène d’Aston Villa pourrait finalement rejoindre Arsenal, alors que les « Gunners » seraient disposés à lâcher 100M€ sur l’attaquant de 23 ans.
Le mercato estival du PSG risque d’être animé. Double champion d’Europe en titre, le club parisien va tenter de consolider l’effectif de Luis Enrique avec plusieurs signatures cet été. Si plusieurs noms ont déjà été associés au club de la capitale, les dirigeants du PSG apprécieraient le profil de Morgan Rogers. Formé à Manchester City, l’attaquant polyvalent de 23 ans a une fois de plus impressionné avec Aston Villa cette saison. Sachant que leur phénomène est très convoité sur le marché des transferts, les « Villans » auraient fixé le prix de départ de Morgan Rogers à 90M€ pour cet été.
Arsenal prêt à lâcher 100M€ sur Morgan Rogers
Et à en croire les révélations du journaliste Ben Jacobs, le PSG est bien intéressé par l’international Anglais. Cependant le club parisien pourrait rapidement être dépassé par Arsenal dans ce dossier. En effet, le Daily Mail révèle que Morgan Rogers est la grande priorité du champion d’Angleterre pour ce mercato estival. Né en 2002, le numéro 27 d’Aston Villa pourrait prochainement être l’objet d’une offre colossale estimée à 100M€ de la part des « Gunners ».
Quel joueur offensif rejoindra le PSG cet été ?
Un transfert record donc. Et clairement, au vu des dernières périodes de mercato, le PSG ne souhaite plus du tout surpayer et rentrer dans des enchères inutiles concernant ses cibles. Outre Morgan Rogers, plusieurs éléments offensifs ont été annoncés dans le viseur du club parisien comme Maghnes Akliouche (AS Monaco), Yan Diomandé (RB Leipzig), Julian Alvarez (Atlético de Madrid) ou encore Eli Junior Kroupi (Bournemouth). Affaire à suivre de près donc…