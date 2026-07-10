Mercato - Le PSG a trouvé son nouvel attaquant : «Il voulait déjà venir la saison passée»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG est en quête de nouveaux visages en attaque afin de compenser les départs de Gonçalo Ramos et de Kang-in Lee, et d'autant que Bradley Barcola pourrait lui aussi être amené à changer d'air d'ici la fin du mercato. Pour se faire, la direction du PSG met actuellement le paquet pour recruter Maghnes Akliouche, et ce dossier serait en très bonne voie selon les dernières tendances.

Après Bradley Barcola venu de l'OL en 2023 et Désiré Doué du Stade Rennais en 2024, deux grandes réussites en terme de recrutement, le PSG pourrait de nouveau se tourner vers le marché français pour son prochain attaquant ! En effet, la piste menant à Maghnes Akliouche (24 ans, AS Monaco) semble se réchauffer de jour en jour pour le club de la capitale, qui cherche un profil capable de succéder à Kang-in Lee. Le joueur de l'équipe de France était déjà ciblé par le PSG l'été dernier, mais cette fois-ci, son arrivée au Parc des Princes semble en très bonne voie.

Akliouche tout proche du PSG ? Fabrice Hawkins a confirmé les négociations avancées pour le transfert d'Akliouche au PSG : « Maghnes Akliouche, c'est de plus en plus chaud ? Oui. Ça fait un moment qu'il veut venir Maghnes Akliouche. Il voulait venir déjà la saison passée, mais il n'y avait pas de place dans l'effectif du PSG. Là, je pense qu'il y a des places qui vont se libérer, qui sont en train de se libérer. Les discussions sont désormais ouvertes, il y a déjà eu des propositions de la part du PSG en direction de Monaco. Ça négocie vraiment et c'est un dossier que veulent faire Luis Campos, Luis Enrique et Nasser Al-Khelaïfi », a indiqué le journaliste de RMC dans l'After Foot.