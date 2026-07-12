Mercato - «Le PSG a pris des contacts» : Un gros joueur de l’équipe d’Espagne en approche ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Plus que jamais en quête de sang neuf en cette période de mercato, et notamment en attaque avec la récente vente de Gonçalo Ramos au Milan AC, le PSG semble avoir trouvé sa grande priorité du moment : Ferran Torres. L'attaquant du FC Barcelone et de l'Espagne, qui dispute actuellement la Coupe du Monde avec la Roja, semble bien parti pour débarquer au PSG.

La Coupe du Monde n'est pas encore terminée, mais le PSG place déjà ses pions et espère pouvoir attirer un ou plusieurs joueurs actuellement concernés par cette compétition. En plus de l'Ivoirien Yan Diomandé (RB Leipzig) et du Français Maghnes Akliouche (AS Monaco), la direction du club de la capitale souhaite également recruter un profil capable d'évoluer en tant que numéro 9. Et le PSG semble avoir trouvé son bonheur avec un joueur de l'Espagne : Ferran Torres (26 ans), l'attaquant polyvalent du FC Barcelone.

« Torres est bel et bien une option pour le PSG » Fabrizio Romano a indiqué dans une vidéo sur sa chaine Youtube que la piste Ferran Torres au PSG était déjà très bien engagée : « Ferran Torres n’a plus qu’un an dans son contrat à Barcelone et en coulisses, le PSG a pris des contacts pour le joueur. Le PSG est en discussion avec les représentants du joueur, et se montre intéressé. Après le départ de Gonçalo Ramos, il pourra le remplacer directement, mais aussi jouer à plusieurs positions comme numéro neuf mais aussi ailier. Ferran Torres est bel et bien une option pour le PSG, même si ce n’est pas la seule », a confié le journaliste spécialisé sur le mercato.